Добрые новости
30 марта,
2020
4
фото
Новости

«Верьте в чудеса»: Жительница Сибири выиграла автомобиль, совершив покупку в «Пятёрочке»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жительница Новокузнецка Наталья Иванова выиграла автомобиль, купив в магазине «Пятёрочка» напиток Black Monster. Ключи от красного Camaro женщине вручили в торжественной обстановке.

«Верьте в чудеса»: Жительница Сибири выиграла автомобиль, совершив покупку в «Пятёрочке»
Фото: Фото: Пресс-служба Х5 Retail Group

Федеральную акцию «Пятёрочка» проводила совместно с компанией Coca-Cola. По условиям нужно было купить энергетический напиток Black Monster и при оплате на кассе предъявить «Выручай-карту» или зарегистрировать номер чека на сайте акции.


«Пару месяцев назад мне позвонили и сказали, что номер моей «Выручай-карты» стал победителем. Я не поверила, очень долго сомневалась, правда это или розыгрыш. Даже когда пришла за машиной и увидела ее, все равно не верила», — поделилась впечатлениями от победы Наталья Иванова.


Наталья работает в муниципальном предприятии. Говорит, что до этого только раз выигрывала в лотерею символичную сумму.


«Когда узнала о выигрыше, у меня был шок. Я поверила в то, что это моя машина уже после вручения, только когда мне выдали номера в ГАИ», — признается Наталья.


Однако у женщины автомобиль уже есть. Посоветовавшись с родными, Наталья решила продать новый Camaro, а вырученные деньги потратить на покупку квартиры для сына.


«Я раньше думала, что подобные акции — неправда, а все участники – подставные люди. Но оказалось, что чудеса на свете есть!», — говорит Наталья.


Торговая сеть «Пятёрочка» регулярно проводит акции с внушительным призовым фондом. Так, например, по итогам акции «Исполняем мечты», которая проводится с ноября по январь, один из главных призов – тоже автомобиль – выиграл житель Прокопьевска Кемеровской области, а квартиру в Москве – жительница Казани.

Фото: Пресс-служба Х5 Retail Group
Фото: Пресс-служба Х5 Retail Group
Фото: Пресс-служба Х5 Retail Group
Фото: Пресс-служба Х5 Retail Group
Фото: Пресс-служба Х5 Retail Group
Фото: Пресс-служба Х5 Retail Group

Новости компаний

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.