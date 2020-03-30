«Верьте в чудеса»: Жительница Сибири выиграла автомобиль, совершив покупку в «Пятёрочке»

Федеральную акцию «Пятёрочка» проводила совместно с компанией Coca-Cola. По условиям нужно было купить энергетический напиток Black Monster и при оплате на кассе предъявить «Выручай-карту» или зарегистрировать номер чека на сайте акции.





«Пару месяцев назад мне позвонили и сказали, что номер моей «Выручай-карты» стал победителем. Я не поверила, очень долго сомневалась, правда это или розыгрыш. Даже когда пришла за машиной и увидела ее, все равно не верила», — поделилась впечатлениями от победы Наталья Иванова.





Наталья работает в муниципальном предприятии. Говорит, что до этого только раз выигрывала в лотерею символичную сумму.





«Когда узнала о выигрыше, у меня был шок. Я поверила в то, что это моя машина уже после вручения, только когда мне выдали номера в ГАИ», — признается Наталья.





Однако у женщины автомобиль уже есть. Посоветовавшись с родными, Наталья решила продать новый Camaro, а вырученные деньги потратить на покупку квартиры для сына.





«Я раньше думала, что подобные акции — неправда, а все участники – подставные люди. Но оказалось, что чудеса на свете есть!», — говорит Наталья.





Торговая сеть «Пятёрочка» регулярно проводит акции с внушительным призовым фондом. Так, например, по итогам акции «Исполняем мечты», которая проводится с ноября по январь, один из главных призов – тоже автомобиль – выиграл житель Прокопьевска Кемеровской области, а квартиру в Москве – жительница Казани.