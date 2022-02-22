«Верное решение было только одно»: томские политики о признании ДНР и ЛНР

Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народной республик и уже подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с руководством ДНР и ЛНР. Теперь данное решение должны утвердить депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. А пока Евросоюз и ряд других стран объявили о готовности ввести новые санкции против России, рассказываем, как на новость о признании отреагировали томские политики.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин: «Безусловно, мы поддерживаем решение президента признать ДНР и ЛНР. Это не только признание независимости территорий, но и признание для миллионов живущих там людей права на жизнь, права на мир, права на русский язык, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Это решение выстраданное, другого и быть не могло. Несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров, сибиряки всегда были рядом с жителями Донбасса и Луганска, переживая и помогая людям, оказавшимся в беде. Теперь жители народных республик, от которых давно отказалась Украина, смогут мирно жить на своей земле, не боясь за завтрашний день». Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко: «На наших глазах вершится история! Поздравляю всех жителей Донбасса! Вы этого давно ждали!Теперь вы в безопасности».

Депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Самокиш: «ДНР. ЛНР. Сложный путь. Начало. Стойкости и мира!✊✊✊». Позже Владимир Самокиш опубликовал более содержательный комментарий в своём Телеграмм-канале: «Решение признать ЛНР и ДНР не было бы таким сложным, если бы принималось в стадии зарождения конфликта еще в 2014 году. Но надежды на нормализацию были, и минские соглашения определённый оптимизм внушали. Как следствие – сейчас зона неопределенности стала гораздо шире. Оставлять вопрос без решения – растить новые риски и увеличивать мощность «мин замедленного действия». Теперь о полярности мнений в нашем обществе. Опасения, неприятия и негативные оценки очень часто основаны на страхах, связанных с изменением температуры личного благосостояния, хотя вопросы национальных интересов базируются на коллективной безопасности, стабильности и не определяются курсом валют. Но трудностей впереди множество, это правда. Сколько ни уступай, мировое сообщество вряд ли будет дружелюбным и откажется от обвинений в токсичности русской идеи и агрессорских амбициях России».

Автор: Телеграмм-канал Владимира Самокиша Автор: Телеграмм-канал Владимира Самокиша

Сенатор от Томской области Владимир Кравченко: «Президент принял историческое решение о признании независимости ​ Донецкой и Луганской республик. Такое решение стало следствием политики Украины по отношению к нашим соотечественникам, которые проживают на территориях двух теперь уже суверенных республик. Нежелание соблюдать Минские соглашения привело ДНР и ЛНР на порог гуманитарной катастрофы. Добавлю, уже сейчас в Народных республиках проживают более 800​ 000 российских граждан. Россия всегда делала, и будет делать, последовательные шаги по защите прав и законных интересов соотечественников. Так было на протяжении всей истории Отечества. Восемь долгих лет жители ДНР и ЛНР живут, по сути, в обстановке блокады. Всё это происходило при активном содействии наших заокеанских «партнёров». Увы, геополитические интересы и финансовую выгоду своего военно-промышленного комплекса они ставили выше жизней миллионов людей — жителей ДНР и ЛНР. Верное решение было только одно. И оно было принято. Как справедливо отметила председатель СФ Валентина Матвиенко, выступая на заседании Совбеза, «Для Украины — это [Донецкая и Луганская народные республики] территория; для России, для нас — граждане, люди. Русские, русскоязычные, украинцы — неважно». Напомню, накануне Главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость Республик».