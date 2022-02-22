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«Верное решение было только одно»: томские политики о признании ДНР и ЛНР

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Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народной республик и уже подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с руководством ДНР и ЛНР. Теперь данное решение должны утвердить депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. 

А пока Евросоюз и ряд других стран объявили о готовности ввести новые санкции против России, рассказываем, как на новость о признании отреагировали томские политики.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин:

«Безусловно, мы поддерживаем решение президента признать ДНР и ЛНР. Это не только признание независимости территорий, но и признание для миллионов живущих там людей права на жизнь, права на мир, права на русский язык, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Это решение выстраданное, другого и быть не могло. Несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров, сибиряки всегда были рядом с жителями Донбасса и Луганска, переживая и помогая людям, оказавшимся в беде. Теперь жители народных республик, от которых давно отказалась Украина, смогут мирно жить на своей земле, не боясь за завтрашний день».

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко:

«На наших глазах вершится история! Поздравляю всех жителей Донбасса! Вы этого давно ждали!Теперь вы в безопасности».

Депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Самокиш:

«ДНР. ЛНР. Сложный путь. Начало. Стойкости и мира!✊✊✊».

Позже Владимир Самокиш опубликовал более содержательный комментарий в своём Телеграмм-канале:

«Решение признать ЛНР и ДНР не было бы таким сложным, если бы принималось в стадии зарождения конфликта еще в 2014 году. Но надежды на нормализацию были, и минские соглашения определённый оптимизм внушали. 

Как следствие – сейчас зона неопределенности стала гораздо шире. 

Оставлять вопрос без решения – растить новые риски и увеличивать мощность «мин замедленного действия».

Теперь о полярности мнений в нашем обществе. Опасения, неприятия и негативные оценки очень часто основаны на страхах, связанных с изменением температуры личного благосостояния, хотя вопросы национальных интересов базируются на коллективной безопасности, стабильности и не определяются курсом валют. Но трудностей впереди множество, это правда.

Сколько ни уступай, мировое сообщество вряд ли будет дружелюбным и откажется от обвинений в токсичности русской идеи и агрессорских амбициях России».

Автор:  Телеграмм-канал Владимира Самокиша
Автор:  Телеграмм-канал Владимира Самокиша

Сенатор от Томской области Владимир Кравченко:

«Президент принял историческое решение о признании независимости ​ Донецкой и Луганской республик.

Такое решение стало следствием политики Украины по отношению к нашим соотечественникам, которые проживают на территориях двух теперь уже суверенных республик.

Нежелание соблюдать Минские соглашения привело ДНР и ЛНР на порог гуманитарной катастрофы. Добавлю, уже сейчас в Народных республиках проживают более 800​ 000 российских граждан.

Россия всегда делала, и будет делать, последовательные шаги по защите прав и законных интересов соотечественников. Так было на протяжении всей истории Отечества.

Восемь долгих лет жители ДНР и ЛНР живут, по сути, в обстановке блокады. Всё это происходило при активном содействии наших заокеанских «партнёров». Увы, геополитические интересы и финансовую выгоду своего военно-промышленного комплекса они ставили выше жизней миллионов людей — жителей ДНР и ЛНР.

Верное решение было только одно. И оно было принято.

Как справедливо отметила председатель СФ Валентина Матвиенко, выступая на заседании Совбеза, «Для Украины — это [Донецкая и Луганская народные республики] территория; для России, для нас — граждане, люди. Русские, русскоязычные, украинцы — неважно».

Напомню, накануне Главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость Республик».

Депутат Думы Томска Елена Ульянова:

«Случилось неизбежное. Россия признала суверенитет двух республик: Донецкой и Луганской. Выход из патовой ситуации, которая там сложилась, нужно было найти. Россия его нашла.

Больше всего поразили слова президента Украины Владимира Зеленского: «Никому ничего не должны и никому ничего не отдадим» Эти слова похожи на отпирательство ребенка, припертого к стенке. Люди на Востоке Украины не хотят жить в одном государстве с киевской властью. Как их удержишь? Сегодня Россия всему миру показывает, что никогда не оставит в беде наш  народ».

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