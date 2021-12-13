«Верните мэра»: томичи собирают подписи в поддержку Ивана Кляйна

Томичи собирают подписи под письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с уголовным преследованием мэра города Ивана Кляйна.

«В настоящее время собрано несколько тысяч подписей. Тяжело сказать точное количество, так как сбор идет в разных пунктах: в кафе, в ресторанах, подписные листы есть на предприятиях, которые входят в Томскую ассоциацию пищевиков. Кто-то просто приходит, берет подписные листы и обходит с ними родственников, соседей, друзей», — прокомментировала ТВ2 член инициативной группы Дарья Доронина.

Она добавила, что из-за большого наплыва желающих активисты в понедельник увеличили количество пунктов сбора подписей. В частности, подписи стали собирать на парковках возле «Изумрудного города», «ТЦ Манеж», гипермаркете «Лента» на проспекте Мира.