«Верните мэра»: томичи собирают подписи в поддержку Ивана Кляйна

Томичи собирают подписи под письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с уголовным преследованием мэра города Ивана Кляйна.
«В настоящее время собрано несколько тысяч подписей. Тяжело сказать точное количество, так как сбор идет в разных пунктах: в кафе, в ресторанах, подписные листы есть на предприятиях, которые входят в Томскую ассоциацию пищевиков. Кто-то просто приходит, берет подписные листы и обходит с ними родственников, соседей, друзей», — прокомментировала ТВ2 член инициативной группы Дарья Доронина.
Она добавила, что из-за большого наплыва желающих активисты в понедельник увеличили количество пунктов сбора подписей. В частности, подписи стали собирать на парковках возле «Изумрудного города», «ТЦ Манеж», гипермаркете «Лента» на проспекте Мира.
По словам волонтеров, большинство томичей благодарят их, спрашивают про самочувствие Ивана Кляйна.
Сбор подписей будет продолжаться до 15 декабря.
Напомним, Ивана Кляйна обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).
Мэр Томска не признает свою вину. В своей речи в суде он отмечал, что обвинение в целом строится «на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре — бизнесмена Аминова и бывших подчиненных мэра - Подгорной (Касперович) и Сурикова». По мнению Кляйна, уголовное преследование может быть вызвано тем, «что он стал кому-то неугоден».