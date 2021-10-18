Вернемся к муниципальному? Спикер Думы Томска Чингис Акатаев о пассажироперевозках в Томске

Спикер Думы Чингис Акатаев выступает за то, чтобы общественный транспорт Томска стал муниципальным. По его мнению, тогда количество жалоб снизится, а регулировать эту сферу администрации станет значительно легче.

«Сегодня разыграны 18 муниципальных маршрутов, контракты действуют до 31 декабря 2024 года. В чем основные нарекания? Во-первых, непредсказуемость обслуживания маршрутов. В 2021 году просто шквал звонков, нареканий. Во-вторых, по контракту, условно, автобус должен приходить в точку 11 раз, а приходит четыре-пять раз. Более того, часто мы слышим нарекания о грубости водителей, некоторые даже в духе: «Скажите спасибо, что мы вообще приехали». Разве так должно быть?» — отметил спикер Думы Томска во время комитета по городскому хозяйству.

Ранее сообщалось, что из-за большого количества жалоб мэрия решила расторгнуть контракт с перевозчиком по маршруту 25/52. Владелец маршрута, в свою очередь, заявил об экономической убыточности данного направления. Сейчас данный спор решается в суде. Позднее в администрации Томска опасались, что могут уйти еще несколько маршрутов.

«Наверняка, есть разные причины. Может быть, изначально экономические условия не устраивали маршрутчиков. Но, как мне кажется, любой договор — это обоюдное согласие, когда ты изучаешь его, то ты имеешь право отказаться. Но, как мне кажется, что когда ты подписал его, несколько лет должен исполнять, то должен приложить максимум усилий, чтобы контракт был выполнен», — сказал Чингис Акатаев.

Он подчеркнул, что во многих городах общественный транспорт муниципальный. По мнению спикера, Томску стоит попробовать вернуться к этому пути.

«Условно, мы заключаем контракт, даем план задания: маршрут такой-то от точки А до точки Б должен проходить восемь раз. Неважно, полный, пустой, зато человек точно знает, что в 12.20 к его остановке подъедет автобус. Он железобетонно уверен, что это произойдет. Сегодня многие регионы перешли именно на эту схему», — рассказал Акатаев, добавив, что это только его личное мнение, а окончательное решение проблемы должно сформироваться с учетом мнения остальных депутатов, администрации Томска, представителей бизнеса и горожан.