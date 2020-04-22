Верховный суд объяснил, кого и как будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Верховный суд России разъяснил, как применять новые статьи, связанные с нарушениями мер борьбы с коронавирусом.
Речь идет о статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Кроме того, также квалифицируются нарушения требования соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м в общественных местах и нарушение запрета покидать место проживания, кроме предусмотренных указом случаев (выход в ближайшие магазин или аптеку, выгул собак, вынос мусора).
За нарушения гражданам грозит штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 до 50 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — от 30 до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 100 до 300 тыс. рублей.
За невыполнение правил при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза ЧС, или в зоне ЧС гражданам грозит штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 до 150 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В случае если правонарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью человека или его смерть, то штраф для физических лиц составит от 150 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей. Также последним может грозить дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Индивидуальным предпринимателям в подобной ситуации грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Срок давности привлечения к ответственности за такое правонарушение составляет один год с момента его обнаружения.
При решении вопроса о назначении лицу <…> административного наказания необходимо <…> иметь в виду, что такое наказание должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, — подчеркивается в обзоре Верховного суда. Там уточняется, что предупреждение могут применять, как к гражданам, так и к юридическим лицам.
Напомним, 18 марта на территории Томской области ввели режим «повышенной готовности». 31 марта губернатор объявил о введении режима полной самоизоляции на территории региона, который продлится до 30 апреля.
9 апреля сотрудники полиции начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Они массово останавливали водителей, проверяли у них документы, спрашивали про справки с работы. Штрафы составляются по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Их максимальный размер — 30 тысяч рублей. Статья вступила в силу 1 апреля, а 8 апреля губернатор области подписал распоряжение, разрешающее сотрудникам полиции составлять протоколы из-за нарушения режима.
По данным обладминистрации, с 20 по 21 апреля в регионе запротоколировано около 300 административных нарушений режима всеобщей самоизоляции, шесть предписаний за аналогичные нарушения детей выписано на родителей.
«Всего с 18 марта по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) в регионе составлено более 50 протоколов», — отмечают в региональном главке МВД.
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