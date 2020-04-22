Верховный суд объяснил, кого и как будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Речь идет о статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Кроме того, также квалифицируются нарушения требования соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м в общественных местах и нарушение запрета покидать место проживания, кроме предусмотренных указом случаев (выход в ближайшие магазин или аптеку, выгул собак, вынос мусора).





За нарушения гражданам грозит штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 до 50 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — от 30 до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 100 до 300 тыс. рублей.





За невыполнение правил при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза ЧС, или в зоне ЧС гражданам грозит штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 до 150 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.





В случае если правонарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью человека или его смерть, то штраф для физических лиц составит от 150 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей. Также последним может грозить дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Индивидуальным предпринимателям в подобной ситуации грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.





Срок давности привлечения к ответственности за такое правонарушение составляет один год с момента его обнаружения.