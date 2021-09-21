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  3. Верховный суд России запретил держать кур на дачных участках
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Верховный суд России запретил держать кур на дачных участках

ТВ2 Юлия Корнева

Это следует из текста решения судьи Верховного суда Сергея Никифорова, с которым ознакомился ТАСС.

Государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель оштрафовала жительницу региона Таисию Коверченко на 10 тысяч рублей, признав ее виновной в административном правонарушении по ч. 1. ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка по нецелевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель). Женщина разводила птиц на своем садовом участке. Таисия Коверченко обжаловала это решение, но суды первой и второй инстанций признали законным действия инспекции, и тогда она обратилась в Верховный суд.

Верховный суд также оставил жалобу Коверченко без удовлетворения, мотивируя свое решение тем, что использование Коверченко земельного участка для содержания птицы осуществлялось не в соответствии с установленным видом разрешенного использования земельного участка.

В федеральном законе о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд от 2017 года сказано, что садовый земельный участок предназначен для выращивания для собственных нужд сельхозкультур с правом размещения домов и хозпостроек, к которым относятся сараи, бани, теплицы, навесы, погреба и колодцы. По закону разводить домашнюю живность можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству. Нарушителям грозит штраф от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то 10-20 тысяч. Решение Верховного суда лишь закрепило то, что есть в законе.

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