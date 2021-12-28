Верховный суд решил ликвидировать «Международный Мемориал»*

Верховный суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации правозащитного общества «Международный Мемориал»*, сообщает «Медиазона»**.

8 ноября Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой ликвидировать правозащитное общество «Международный мемориал»* из-за нарушения законодательства об «иностранных агентах» (обществу вменили отсутствие маркировки материалов).

Во время первого заседания по ликвидации «Международного Мемориала»* 25 декабря представители прокуратуры заявили, что немаркированные публикации «Мемориала»* негативно влияли на детей. Сегодня прокуратура также обвинила «Международный Мемориал» в том, что он «создает лживый образ СССР как террористического государства».

Позже в суде представители правозащитного общества обращали внимание на недоработанность закона об «иноагентах» и на то, что его трактовка властями постоянно меняется, из-за чего выполнить его требования невозможно.

Также ликвидировать потребовали Правозащитный центр «Мемориал»* — прокуратура посчитала, что центр оправдывает терроризм и экстремизм. В самом «Мемориале»* считают, что решение о его ликвидации — политическое. Заседание о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал»* пройдет в Московском городском суде завтра, 29 декабря.

Инициативная группа, получившая позже название «Мемориал»*, появилась в Москве в 1987 году. Главной задачей общества стало сохранение памяти о людях, подвергшихся репрессиям со стороны советской власти. Позже отделения «Мемориала»* появились в других регионах страны. В 2016 году Минюст признал общество некоммерческой организацией, выполняющей функции «иностранного агента».

*Признан НКО, выполняющим функции «иностранного агента»

**Признана СМИ, выполняющим функции «иностранного агента»