Верховный суд Якутии не отменил принудительное лечение для шамана Александра Габышева

Как рассказал ТВ2 адвокат шамана Алексей Прянишников, суд отклонил доводы защиты о том, что вина Александра Габышева в нападении на сотрудника Росгвардии не доказана, а выводы о его невменяемости необоснованны. В проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы также было отказано.

«До рассмотрения апелляции Габышев находился в СИЗО. Теперь постановление о принудительном лечении вступило в силу, и есть все основания для того, чтобы направить Габышева в стационар с интенсивным наблюдением, - отметил Прянишников. - Пока неизвестно, что это будет за учреждение. Представитель опеки и попечительства Сергей Терьянов говорит, что из Якутска обычно отправляют в Санкт-Петербург. Если это будет питерская организация, то там, в основном, находятся люди, совершившие жестокие убийства или насилие над детьми. Будут еще судебные инстанции, но сегодня был последний рубеж. Пока не состоится кассация, Габышев будет сидеть под интенсивным наблюдением в неприятном окружении и получать препараты ни за что, ни про что. Ожидаю, что кассационный суд рассмотрит наше обращение не раньше декабря».

Защитник шамана добавил, что рассчитывает в ближайшие дни получить апелляционное определение и подать кассационную жалобу в Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке. Если суд отклонит жалобу, Алексей Прянишников готов обращаться в Верховный суд РФ и ЕСПЧ.

Напомним, в 2019 году Александр Габышев начал свой первый поход. Он вместе со сторонниками шесть месяцев шел вдоль автомобильных трасс на запад, чтобы в 2021 году дойти до Москвы и «изгнать Владимира Путина». Александр Габышев считал, что Путин — порождение темных сил, с которыми может справиться только шаман. По пути Габышев общался с местными жителями и водителями, видео с ним набирали миллионы просмотров. 19 сентября Александра Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и перевезли в Якутск. Габышева подозревали в призывах к экстремизму, до недавнего времени он находился под подпиской о невыезде. Экспертиза следствия признала Габышева невменяемым, защита шамана с выводами не согласилась.

В декабре 2019 года Александр Габышев вновь выдвинулся из Якутска в сторону Москвы вместе с двумя соратниками, однако уже через три дня силовики остановили его поход. После этого шаман подал жалобу в Европейский суд по правам человека. 12 мая 2020 года силовики ворвались в дом Александра Габышева и увезли его в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Врачебная комиссия диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих, после чего учреждение подало иск о принудительном лечении «шамана-воина». Суд согласился с иском диспансера. Защита Габышева пыталась оспорить законность госпитализации в суде, однако иск был отклонен. После выписки из диспансера шаман давал большое интервью одному из местных изданий, в котором говорил, что он «смирился». Однако 12 января 2021 года Александр Габышев объявил о подготовке к новому походу на Москву. После этого к Габышеву домой пришли с обыском силовики. Следствие считает, что во время обыска шаман «применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 сантиметра и нанес колото-резаную рану» сотруднику Росгвардии. В мае Габышева признали невменяемым, а в июле суд направил его на принудительное лечение по делу о применении насилия к росгвардейцу.