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Верховный суд Якутии не отменил принудительное лечение для шамана Александра Габышева

ТВ2 Роман Чертовских

Верховный суд Якутии отклонил апелляцию якутского шамана Александра Габышева на решение Якутского городского суда, направившего его на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Защита Габышева планирует обжаловать решение суда. 

Как рассказал ТВ2 адвокат шамана Алексей Прянишников, суд отклонил доводы защиты о том, что вина Александра Габышева в нападении на сотрудника Росгвардии не доказана, а выводы о его невменяемости необоснованны. В проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы также было отказано. 

«До рассмотрения апелляции Габышев находился в СИЗО. Теперь постановление о принудительном лечении вступило в силу, и есть все основания для того, чтобы направить Габышева в стационар с интенсивным наблюдением, - отметил Прянишников. - Пока неизвестно, что это будет за учреждение. Представитель опеки и попечительства Сергей Терьянов говорит, что из Якутска обычно отправляют в Санкт-Петербург. Если это будет питерская организация, то там, в основном, находятся люди, совершившие жестокие убийства или насилие над детьми. Будут еще судебные инстанции, но сегодня был последний рубеж. Пока не состоится кассация, Габышев будет сидеть под интенсивным наблюдением в неприятном окружении и получать препараты ни за что, ни про что. Ожидаю, что кассационный суд рассмотрит наше обращение не раньше декабря».

Защитник шамана добавил, что рассчитывает в ближайшие дни получить апелляционное определение и подать кассационную жалобу в Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке. Если суд отклонит жалобу, Алексей Прянишников готов обращаться в Верховный суд РФ и ЕСПЧ.

Напомним, в 2019 году Александр Габышев начал свой первый поход. Он вместе со сторонниками шесть месяцев шел вдоль автомобильных трасс на запад, чтобы в 2021 году дойти до Москвы и «изгнать Владимира Путина». Александр Габышев считал, что Путин — порождение темных сил, с которыми может справиться только шаман. По пути Габышев общался с местными жителями и водителями, видео с ним набирали миллионы просмотров. 19 сентября Александра Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и перевезли в Якутск. Габышева подозревали в призывах к экстремизму, до недавнего времени он находился под подпиской о невыезде. Экспертиза следствия признала Габышева невменяемым, защита шамана с выводами не согласилась.

В декабре 2019 года Александр Габышев вновь выдвинулся из Якутска в сторону Москвы вместе с двумя соратниками, однако уже через три дня силовики остановили его поход. После этого шаман подал жалобу в Европейский суд по правам человека. 12 мая 2020 года силовики ворвались в дом Александра Габышева и увезли его в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Врачебная комиссия диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих, после чего учреждение подало иск о принудительном лечении «шамана-воина». Суд согласился с иском диспансера. Защита Габышева пыталась оспорить законность госпитализации в суде, однако  иск был отклонен. После выписки из диспансера шаман давал большое интервью одному из местных изданий, в котором говорил, что он «смирился». Однако 12 января 2021 года Александр Габышев объявил о подготовке к новому походу на Москву. После этого к Габышеву домой пришли с обыском силовики. Следствие считает, что во время обыска шаман «применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 сантиметра и нанес колото-резаную рану» сотруднику Росгвардии. В мае Габышева признали невменяемым, а в июле суд направил его на принудительное лечение по делу о применении насилия к росгвардейцу. 

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