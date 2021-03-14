Вербена, флоксы и бархатцы: что высадят на клумбах Томска в 2021 году

Компания «АртеВерде» из Екатеринбурга выиграла конкурс на озеленение Томска в 2021 году. За 12,75 млн рублей компания должна оформить 62 цветника на территории областного центра рассадой многолетних и однолетних цветов.





Традиционно, цветники будут обустроены в Театральном сквере, в Губернаторском квартале, у Белого озера, на Новособорной площади, в Лагерном саду, в сквере 50-летия Победы, около роддома № 1 по пр. Ленина, на пересечении пр. Фрунзе и ул. Красноармейской, в мкр. Солнечный, у Речвокзала и др.





В этом году будут высажены бархатцы, настурция, агератум, иризине, перилла, сальвия, цинерария, лилейник, хоста, флоксы, вербена, эхинацея, рудбекия, бальзамин, клеома и другие цветы. В контракте обозначены требования к этой рассаде, касающиеся цвета, размера, пикировки, диаметра цветка и пр. Помимо высадки цветов на клумбах, подрядчик городской администрации обязан обеспечить оформление городских улиц подвесными вазами и напольными вазонами. Всего предусмотрено более 740 элементов вертикального озеленения.





«За три предыдущих года улицы Томска преобразили более миллиона ярких цветов и декоративных растений. Благодаря реализации мероприятий национального проекта по формированию современной городской среды, наш город получил десятки обновленных общественных пространств с клумбами – это и Суворовский сквер, и сквер у 10-ой поликлиники, и зеленая зона по ул. Усова, обновленный партер Лагерного сада и другие. В этом году мы обновим цветники в большинстве скверов и парков Томска, на площадях и набережных, вдоль основных магистралей», —отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.