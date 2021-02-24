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24 февраля,
2021
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Вера Ганзя: Власти тотально запугивают россиян перед выборами в Госдуму

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Российские власти перед выборами Госдумы-2021 начали тотальное запугивание населения, считает депутат Госдумы Вера Ганзя, которая представляет Томскую и Новосибирскую области.

Вера Ганзя: Власти тотально запугивают россиян перед выборами в Госдуму

«Перед выборами идет тотальное, масштабное запугивание населения. Усилена ответственность за сопротивление полиции — пресловутый пластиковый стаканчик может обернуться серьезной уголовной статьей. Встречи депутатов с населением приравняли к митингам, ввели чудовищные штрафы за «клевету»в интернете, — сказала Ганзя на отчетно-выборной конференции обкома КПРФ. — А что такое «клевета»? Как правило, это несогласие с действиями власти. Последний закон — запрет агитации в интернете, за нарушение запрета — блокировка сайта и штраф».


По ее мнению, Госдуму целенаправленно превратили в орган «для общественного порицания», несмотря на то, что законы, как правило, разрабатывает правительство РФ, утверждает Совфед и подписывает президент Владимир Путин. Вне зависимости от фракционной принадлежности, «крайними» оказываются депутаты, добавила она.


«Партия власти делает все для того, чтобы народ запугать. Репрессивных законов, как из рога изобилия, Госдума, Совет федерации и президент выдают очень много. Их расчет на то, чтобы протестные настроения перед выборами нивелировать, — считает Ганзя. — Но они заблуждаются. Протест будет расти, и искусственными методами его ни уменьшить, ни уничтожить. Нужны серьезные социальные и экономические стимулы, чтобы это изменить. Но власть наша не понимает этих вещей».


Выборы Госдумы запланированы на сентябрь 2021 года.

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