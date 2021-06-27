Венеция по-томски: ливень затопил улицы города

В Томске прошел сильный ливень. Вода затопила улицы и некоторые дома.

Как сообщает мэрия, в некоторых районах города из-за большого количества осадков ливневки не справились с объемом воды.

Оперативные группы департамента дорожной деятельности и благоустройства при необходимости проводят прочистку ливневой канализации от попавших туда веток деревьев и мусора. Кроме того, специалисты Томскводоканала закрывают люки, крышки которых смыло водой.

«Ливневую канализацию по ул. Белинского, пр. Кирова, пр. Комсомольскому мы проверяли совсем недавно, система работала. Но она рассчитана на среднестатистический объем воды. В течение часа ситуация нормализуется», - пояснил заммэра Вячеслав Черноус.

Рассказываем и показываем последствия ливня.