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Главная Новости Венеция по-томски: ливень затопил улицы города
Новости

Венеция по-томски: ливень затопил улицы города

ТВ2
ТВ2 ТВ2
день назад

В Томске прошел сильный ливень. Вода затопила улицы и некоторые дома. 

Как сообщает мэрия, в некоторых районах города из-за большого количества осадков ливневки не справились с объемом воды.

Оперативные группы департамента дорожной деятельности и благоустройства при необходимости проводят прочистку ливневой канализации от попавших туда веток деревьев и мусора. Кроме того, специалисты Томскводоканала закрывают люки, крышки которых смыло водой.

«Ливневую канализацию по ул. Белинского, пр. Кирова, пр. Комсомольскому мы проверяли совсем недавно, система работала. Но она рассчитана на среднестатистический объем воды. В течение часа ситуация нормализуется», - пояснил заммэра Вячеслав Черноус.

Рассказываем и показываем последствия ливня.

Деревянный дом Галины Михайловны на улице Тверской, 1 топит каждый раз во время ливня, фонтан из ливневки затопил и огород. 

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На улице Красноармейской тоже бьет фонтан из открытого люка. 

Фото:  Фонтан на Красноармейской

Машина застряла на пересечении улиц Фрунзе и Белинского. 

Как отметили в мэрии, специалисты департамента дорожной деятельности будут работать до устранения всех последствий ливня.

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