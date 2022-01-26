Вечный огонь в Лагерном саду в Томске восстановлен и горит

В Томске в Лагерном саду восстановлен Вечный огонь Мемориала трудовой и боевой славы, сообщает пресс-служба мэрии города. Напомним, вчера появилась информация, что он потух, а на территории Лагерного сада пахло газом.

По информации заместителя мэра Томска по благоустройству Вячеслава Черноуса, как только поступило сообщение, что огонь не горит, на место оперативно выехала бригада газовой службы, которая обслуживает объект. Она выяснила, что причина поломки — забившаяся форсунка.

«Ситуацию можно было бы назвать штатной, если бы речь шла о другом объекте. Вечный огонь — это особое место для всех томичей. Поэтому наши подрядчики начали работать с раннего утра. Они заменили форсунку и проверили на исправность остальное оборудование, чтобы обеспечить безопасность объекта», — отмечает Вячеслав Черноус.