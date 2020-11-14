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14 ноября,
2020
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Вечер в поддержку врачей прошел в «Доме дружбы народов»

Полина Диденко
Полина Диденко
3 часа назад

13 ноября представители «Дома дружбы народов» провели вечер, посвященный врачам, которые работают с больными коронавирусом. Выступления национальных творческих коллективов Томска, личное общение с представителями МСЧ №2 и съемка видеоролика в поддержку российских медиков.

Фото Полины Диденко
Фото Полины Диденко
Фото Полины Диденко
Фото Полины Диденко
Фото Полины Диденко
Фото Полины Диденко
Фото Полины Диденко
Фото Полины Диденко

Афсаладдин Ахмедов, председатель Союза дагестанских народов Томской области, объяснил:

Ежедневно наши врачи спасают жизни людей. Мы решили поблагодарить их за все, что они делают, и устроить этот вечер. Но из-за эпидемиологической ситуации мы не можем проводить большие концерты. Поэтому сегодня показали сокращенную программу.

В вечере приняло участие только пять коллективов: хореографические ансамбли «ВАТАН» и «Даймохк», вокальная группа «Астра» от Башкирской автономии, представители организации «Дом польский» и региональная автономия белорусов Томской области. Руководители всех объединений сказали свои слова поддержки пришедшим врачам, а также пообещали повторить свои выступления, но уже на большой сцене, когда ситуация стабилизируется.

Афсаладдин Ахмедов
Афсаладдин Ахмедов
Фото: Полина Диденко
Вечер в поддержку врачей прошел в «Доме дружбы народов»
Фото: Полина Диденко

На протяжении всего мероприятия велась видеосъемка. Из этих кадров будет сделан и распространён в социальных сетях клип в поддержку врачей России. Эта инициатива, по словам Ахмедова, принадлежит Администрации Томской области, а расходы взяло на себя «Общественное объединение аварцев мира».

Вечер в поддержку врачей прошел в «Доме дружбы народов»
Фото: Полина Диденко
Владимир Масунов
Владимир Масунов
Фото: Полина Диденко

Владимир Масунов, заведующий респираторным госпиталем МСЧ №2, рассказал, что из-за ежедневной непрерывной работы расслабиться очень сложно. Рабочий день начинается в семь часов утра, а заканчивается, нередко, только в три часа ночи или даже позже. Пришел домой, помылся, поспал — и снова на смену. 

За семь месяцев плотной работы складывается впечатление, что нас просто вырвали из жизни. И когда со стороны нам оказывают какое-то внимание, тем более выражают благодарность такими насыщенными положительными эмоциями, это очень приятно. Тогда мы начинаем понимать, для чего это все делаем.

Вечер в поддержку врачей прошел в «Доме дружбы народов»
Фото: Полина Диденко
Вечер в поддержку врачей прошел в «Доме дружбы народов»
Фото: Полина Диденко
Вечер в поддержку врачей прошел в «Доме дружбы народов»
Фото: Полина Диденко
Вечер в поддержку врачей прошел в «Доме дружбы народов»
Фото: Полина Диденко

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