Вечер в поддержку врачей прошел в «Доме дружбы народов»
13 ноября представители «Дома дружбы народов» провели вечер, посвященный врачам, которые работают с больными коронавирусом. Выступления национальных творческих коллективов Томска, личное общение с представителями МСЧ №2 и съемка видеоролика в поддержку российских медиков.
Афсаладдин Ахмедов, председатель Союза дагестанских народов Томской области, объяснил:
Ежедневно наши врачи спасают жизни людей. Мы решили поблагодарить их за все, что они делают, и устроить этот вечер. Но из-за эпидемиологической ситуации мы не можем проводить большие концерты. Поэтому сегодня показали сокращенную программу.
В вечере приняло участие только пять коллективов: хореографические ансамбли «ВАТАН» и «Даймохк», вокальная группа «Астра» от Башкирской автономии, представители организации «Дом польский» и региональная автономия белорусов Томской области. Руководители всех объединений сказали свои слова поддержки пришедшим врачам, а также пообещали повторить свои выступления, но уже на большой сцене, когда ситуация стабилизируется.
На протяжении всего мероприятия велась видеосъемка. Из этих кадров будет сделан и распространён в социальных сетях клип в поддержку врачей России. Эта инициатива, по словам Ахмедова, принадлежит Администрации Томской области, а расходы взяло на себя «Общественное объединение аварцев мира».
Владимир Масунов, заведующий респираторным госпиталем МСЧ №2, рассказал, что из-за ежедневной непрерывной работы расслабиться очень сложно. Рабочий день начинается в семь часов утра, а заканчивается, нередко, только в три часа ночи или даже позже. Пришел домой, помылся, поспал — и снова на смену.
За семь месяцев плотной работы складывается впечатление, что нас просто вырвали из жизни. И когда со стороны нам оказывают какое-то внимание, тем более выражают благодарность такими насыщенными положительными эмоциями, это очень приятно. Тогда мы начинаем понимать, для чего это все делаем.
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