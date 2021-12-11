ВЦИОМ: россияне назвали любимым советским фильмом «Москва слезам не верит»

Самым любимым советским фильмом у россиян является «Москва слезам не верит». Таковы результаты опроса ВЦИОМ, проведенного к тридцатилетию распада СССР.
Второе место занял фильм «Девчата» (5%). «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие» и «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» назвали любимыми по 4% опрошенных.
При этом среди молодых россиян (18-24 года), которые никогда не жили в СССР «Операцию „Ы“» любимым фильмом назвали 11%. На втором месте среди этой категории оказалась «Кавказская пленница» (7%), а 23% сказали, что у них вообще нет любимых советских фильмов (с учетом всех возрастных групп такой ответ дали только 8% респондентов).
Фильм «Москва слезам не верит» занимает второе место в списке лидеров советского кинопроката всех времен, его посмотрели 84,4 миллиона зрителей. В 1981 году он получил «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Добавим, что среди книг, написанных во времена Советского Союза, лидерами оказались «Как закалялась сталь» Николая Островского (5%), «Тихий дон» Михаила Шолохова (4%) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (3%). Роман Булгакова оказался самым популярным среди молодёжи — среди респондентов до 25 лет он нравится 7% опрошенных.
Также пользуются популярностью роман Шолохова «Поднятая целина» (2%), книга Александра Фадеева «Молодая гвардия» (2%). Среди молодёжи оказался популярным роман братьев Стругацких «Пикник на обочине» — его назвали 3% респондентов моложе 25 лет. Стоит отметить, что по 1% опрошенных назвали любимыми советскими книгами «Войну и мир» Льва Толстого, написанную в XIX веке, и «Три мушкетера» Александра Дюма, написанную в XVII веке.
Среди песен лидерами стали гимн СССР и военная песня «Катюша» (по 4%). Среди современной молодежи пользуется популярностью песня «Прекрасное далеко» из фантастического фильма по книге Кира Булычёва «Гостья из будущего». Больше 1% выбрали песни Аллы Пугачевой, Муслима Магомаева, Виктора Цоя, Анны Герман.