ВЦИОМ: россияне назвали любимым советским фильмом «Москва слезам не верит»

Второе место занял фильм «Девчата» (5%). «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие» и «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» назвали любимыми по 4% опрошенных.

При этом среди молодых россиян (18-24 года), которые никогда не жили в СССР «Операцию „Ы“» любимым фильмом назвали 11%. На втором месте среди этой категории оказалась «Кавказская пленница» (7%), а 23% сказали, что у них вообще нет любимых советских фильмов (с учетом всех возрастных групп такой ответ дали только 8% респондентов).

Фильм «Москва слезам не верит» занимает второе место в списке лидеров советского кинопроката всех времен, его посмотрели 84,4 миллиона зрителей. В 1981 году он получил «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».