ВЦИОМ рассказал, за какие партии собираются голосовать россияне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса россиян о том, за какие партии они будут голосовать на предстоящих выборах.

Опрос проводился с 6 по 8 сентября с помощью телефонных звонков и поквартирного обхода. Сотрудники опросили около четырех тысяч совершеннолетних россиян. У опрашиваемых спрашивали: «Как вы думаете, вы примете или не примете участие в выборах депутатов Государственной Думы, которые состоятся в сентябре 2021 года?», «Если бы выборы депутатов Государственной Думы проводились в ближайшее воскресенье, то за какую из этих партий вы бы, скорее всего, проголосовали?».