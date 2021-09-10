ВЦИОМ рассказал, за какие партии собираются голосовать россияне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса россиян о том, за какие партии они будут голосовать на предстоящих выборах.
Опрос проводился с 6 по 8 сентября с помощью телефонных звонков и поквартирного обхода. Сотрудники опросили около четырех тысяч совершеннолетних россиян. У опрашиваемых спрашивали: «Как вы думаете, вы примете или не примете участие в выборах депутатов Государственной Думы, которые состоятся в сентябре 2021 года?», «Если бы выборы депутатов Государственной Думы проводились в ближайшее воскресенье, то за какую из этих партий вы бы, скорее всего, проголосовали?».
Так, по прогнозам ВЦИОМ, явка на выборы может составить 48-51 %. Среди партий 29,4 % опрошенных ответили, что отдали бы голос за «Единую Россию», 16,5 % респондентов за КПРФ, еще 10 % опрошенных предпочтут ЛДПР, 5,5 % за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Также 5,5% сказали, что проголосовали бы за партию «Новые люди», 3,1 % за «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость». РЭП «Зеленые» готовы поддержать 2,2 % опрошенных ВЦИОМ, а 2,1 % — «Яблоко». За другие партии готовы проголосовать менее 1% опрошенных россиян.
Исходя из этих данных, аналитики ВЦИОМ говорят, что в Госдуму с большей вероятностью пройдут пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди». А поддержать непарламентские партии, по итогам опроса, готовы 19% россиян.
Напомним, в сентябре 2021 года (17-19 сентября) в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы нового созыва. Жители Томской области также будут выбирать депутатов региональной Законодательной Думы седьмого созыва.
Читайте также:
Кандидаты в депутаты Думы Томской области и Госдумы. Кто идет?