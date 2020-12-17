«А нам травить его зачем»: Владимир Путин об обвинениях в отравлении Алексея Навального

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На большой пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, журналист Life спросил Владимира Путина о недавних расследованиях, которые касались его семьи, а также о том, почему до сих пор не было возбуждено уголовное дело по факту отравления Алексея Навального.

«Эти вбросы имеют место, ничего удивительного. Информационное противоборство! Они и были раньше, вспомните борьбу с терроризмом. С какими клыками меня только не рисовали!» — начал ответ Владимир Путин. Говоря о расследовании, которое рассказывает о бывшем зяте президента, Владимир Путин сказал: «Компиляция, читать невозможно. Все навалено в кучу!».

Говоря о Навальном, Путин не назвал его по фамилии.

«Что касается пациента в Берлинской клинике. Мне Песков вчера сказал о последних измышлениях на этот счет. Мы понимаем, что это такое. Это легализация материалов американских спецслужб», — сказал Владимир Путин.

Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация, никакое не расследование, легализация материалов американских спецслужб. Они отслеживают геолокацию, наши спецслужбы это прекрасно знают и пользуются телефонами там, где считают нужным. Если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А это значит, что наши спецслужбы должны за ним приглядывать. А травить-то его нам зачем? Это смешно. Если бы нужно было, довели бы до конца. А так его жена ко мне обратилась, и я в ту же секунду выпустил его в берлинскую больницу.