«А нам травить его зачем»: Владимир Путин об обвинениях в отравлении Алексея Навального
На большой пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, журналист Life спросил Владимира Путина о недавних расследованиях, которые касались его семьи, а также о том, почему до сих пор не было возбуждено уголовное дело по факту отравления Алексея Навального.
«Эти вбросы имеют место, ничего удивительного. Информационное противоборство! Они и были раньше, вспомните борьбу с терроризмом. С какими клыками меня только не рисовали!» — начал ответ Владимир Путин. Говоря о расследовании, которое рассказывает о бывшем зяте президента, Владимир Путин сказал: «Компиляция, читать невозможно. Все навалено в кучу!».
Говоря о Навальном, Путин не назвал его по фамилии.
«Что касается пациента в Берлинской клинике. Мне Песков вчера сказал о последних измышлениях на этот счет. Мы понимаем, что это такое. Это легализация материалов американских спецслужб», — сказал Владимир Путин.
Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация, никакое не расследование, легализация материалов американских спецслужб. Они отслеживают геолокацию, наши спецслужбы это прекрасно знают и пользуются телефонами там, где считают нужным.
Если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А это значит, что наши спецслужбы должны за ним приглядывать. А травить-то его нам зачем? Это смешно. Если бы нужно было, довели бы до конца. А так его жена ко мне обратилась, и я в ту же секунду выпустил его в берлинскую больницу.
Владимир Путин считает, что Алексей Навальный пользуется поддержкой западных спецслужб и опубликованные материалы это подтверждают.
«Это трюк, чтобы дотянуться до определенного уровня, сказать: относитесь ко мне как к человеку общенационального масштаба. Этот трюк политической борьбы применяется во всем мире. Не этими трюками надо пользоваться, надо свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной, чтобы она была применена в этой стране», — резюмировал президент.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, позднее Навального переправили на лечение в Германию. Политик находился в коме, в тяжелом состоянии. Немецкие лаборатории подтвердили наличие в крови Навального вещества из группы «Новичок». Томская полиция посчитала, что причиной госпитализации Алексея Навального стали диеты и панкреатит.
Накануне Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила специальная группа сотрудников ФСБ, которая следила за ним на протяжении нескольких лет. Алексей считает, что ранее неизвестным веществом также пытались отравить его жену Юлию. Он уверен, что подобная операция не могла проводиться без санкции главы ФСБ Александра Бортникова и президента страны Владимира Путина.
После публикации материала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил ежедневные брифинги 15 и 16 декабря. Официально причиной послужила подготовка к пресс-конференции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Алексей Навальный: «Меня отравили сотрудники ФСБ. Я знаю их имена»
Томская полиция считает, что причиной госпитализации Алексея Навального стали диеты и панкреатит
«Прочитайте решение и попробуйте найти в нем слово «Навальный»
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?