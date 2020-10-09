Васюганское болото. Первый опыт Экспедиции ТВ2

Съемочная группа ТВ2 и команда Geography Trophy вернулись из экспедиции, которая условно называлась «За болото». Возможно, так мы назовем и будущий фильм, над которым уже сейчас идет работа. Только слово Болото, мы напишем с большой буквы. Из уважения.

Идея пересечь болото с севера Новосибирской области в Парабельский район до бывшей деревни Львовка пришла пару лет назад. Журналист «7х7» из Рязани Екатерина Вулих рассказала, что в Львовку была раскулачена семья ее прадеда. Деревня уже не существует, как и еще полсотни других деревень на территории бывшей Пудинской комендатуры. Но в Львовке на кладбище есть могила прадеда. Поэтому отвечаем на первый вопрос: почему мы поехали не зимой, когда до Львовки добраться проще всего. Мы хотели найти эту могилу. Екатерина прилетела из Рязани и мы все вместе отправились в путь.

Путь летом и осенью шел через болото. Именно через него в первые пару лет везли в Львовку в ссылку, в том числе семью Лавровых. В семье было 13 детей. Везли маму с детьми. Отец присоединился к семье только, отсидев два года в лагере. В приговоре было сказано, что раскулачили семью «за использование сеялки и веялки». Общее число раскулаченных семей в Нарымском крае доходило до 300 тысяч человек. Но точно никто не знает, ибо учет велся плохо. И, например, в случае, если выезжало в ссылку шесть детей, но живыми добиралось только двое, учитывали только выживших.





Тогда передвигались либо пешком, либо зимой на подводах. На чем ехать сейчас? И тут наши интересы совпали с желанием команды Geography Trophy и производителя вездеходов «Бирюк» пересечь болото и испытать на нем вездеходы на прочность.





Так что было решено: идем через Васюганское болото! Но не тут-то было.





Сначала у нас сломался грузовик, который вез три вездехода из Томска в Остяцк Новосибирской области, откуда мы и должны были стартануть. Нужной детали не было ни в одном автомагазине на трассе. Друзья купили ее в Омске и отправили нам на встречу через BlaBlaCar.





Потом уже перед болотом и на болоте возникли технические неполадки во всех трех вездеходах одновременно. А так как сразу не завелся наш бензогенератор, который работает только на чистом бензине, не принимая бензин некачественный, пало подозрение на бензин. Возвращались мы уже в сцепке. Попробовали другой бензин — не работает.