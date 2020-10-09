Васюганское болото. Первый опыт Экспедиции ТВ2
Съемочная группа ТВ2 и команда Geography Trophy вернулись из экспедиции, которая условно называлась «За болото». Возможно, так мы назовем и будущий фильм, над которым уже сейчас идет работа. Только слово Болото, мы напишем с большой буквы. Из уважения.
Идея пересечь болото с севера Новосибирской области в Парабельский район до бывшей деревни Львовка пришла пару лет назад. Журналист «7х7» из Рязани Екатерина Вулих рассказала, что в Львовку была раскулачена семья ее прадеда. Деревня уже не существует, как и еще полсотни других деревень на территории бывшей Пудинской комендатуры. Но в Львовке на кладбище есть могила прадеда. Поэтому отвечаем на первый вопрос: почему мы поехали не зимой, когда до Львовки добраться проще всего. Мы хотели найти эту могилу. Екатерина прилетела из Рязани и мы все вместе отправились в путь.
Путь летом и осенью шел через болото. Именно через него в первые пару лет везли в Львовку в ссылку, в том числе семью Лавровых. В семье было 13 детей. Везли маму с детьми. Отец присоединился к семье только, отсидев два года в лагере. В приговоре было сказано, что раскулачили семью «за использование сеялки и веялки». Общее число раскулаченных семей в Нарымском крае доходило до 300 тысяч человек. Но точно никто не знает, ибо учет велся плохо. И, например, в случае, если выезжало в ссылку шесть детей, но живыми добиралось только двое, учитывали только выживших.
Тогда передвигались либо пешком, либо зимой на подводах. На чем ехать сейчас? И тут наши интересы совпали с желанием команды Geography Trophy и производителя вездеходов «Бирюк» пересечь болото и испытать на нем вездеходы на прочность.
Так что было решено: идем через Васюганское болото! Но не тут-то было.
Сначала у нас сломался грузовик, который вез три вездехода из Томска в Остяцк Новосибирской области, откуда мы и должны были стартануть. Нужной детали не было ни в одном автомагазине на трассе. Друзья купили ее в Омске и отправили нам на встречу через BlaBlaCar.
Потом уже перед болотом и на болоте возникли технические неполадки во всех трех вездеходах одновременно. А так как сразу не завелся наш бензогенератор, который работает только на чистом бензине, не принимая бензин некачественный, пало подозрение на бензин. Возвращались мы уже в сцепке. Попробовали другой бензин — не работает.
Мы отсняли весь материал для фильма. Единственное, что мы не доехали до самой Львовки. И теперь у нас свербит. И мы хотим попытаться еще раз. Средства на новую экспедицию собирать не будем. Ибо свербит не только у нас, но и у того, кто производит эти вездеходы, у Алексея Бирюкова. Но уже на последнем кадре окончательно сломалась наша видеокамера. Ей было много лет, она служила нам еще со времен телекомпании ТВ2 и прошла много экспедиций с Алексеем Багаевым, Денисом Бевзом, Александром Сакаловым и, собственно со мной, Юлией Корневой. И теперь нам нужно что-то делать. Ибо бюджет Агентства новостей ТВ2 к новым тратам был не готов. Нашли выход — в покупке нового объектива к камере, которая лежала мертвым грузом лет пять. Пришло ее время. Это в три раза меньше, чем покупать новую камеру. Нужно собрать 87500. Ссылка на сбор здесь. Имена всех спонсоров будут в титрах первого же фильма, снятого на новую камеру.
Фильм о пути через Васюганское болото, о том, кто и почему живет на его краю, сделаем до конца октября. Следите за нашими анонсами. А сегодня, 9 октября, в 18 часов, в инстаграм ТВ2 мы с Александром Сакаловым расскажем в подробностях о том, как это было.
Предыдущий фильм Экспедиции ТВ2 «Кеть.400 лет спустя» можно посмотреть на странице Агентства новостей ТВ2 на youtube. Там же можно посмотреть все фильмы из серии «Уходящая натура».
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?