Варламов мэру: хотели как лучше, а получилась ж...

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Илья Варламов решил ответить мэру Томска и заодно еще раз проанонсировать свое видео о нашем городе для тех, кто не видел. «В Томске я побывал еще в марте, когда не было изоляции и карантина. Погулял по городу пару дней, наснимал много фотографий и видео, начал очень не спеша готовить пост... А куда спешить? Все равно все сидят дома, путешествия новые будут не скоро, контент надо беречь. Но тут, можно сказать, срочно пришлось отвечать мэру Томска! Все потому, что мэр посмотрел мой ролик... и у него пригорело», — пишет Илья Варламов на своем сайте.

Особенно мэра Томска задело, что посмели раскритиковать знаменитую томскую набережную, считает Илья Варламов.



«Я считаю набережную главной ошибкой городских властей последних лет. Это позор города, памятник глупости и воровству. И раз уж Ивану Кляйну за набережную обидно, придется подробно разобрать этот проект», — пишет известный блогер.



Урбанист напоминает мэру, что набережная в центре города – это общественное пространство. Поэтому оно должно быть:



– Доступным. Все жители города вне зависимости от своего возраста и состояния здоровья должны иметь возможность комфортно пользоваться общественным пространством.

– Безопасным. Тут, думаю, все понятно.

– Демократичным и справедливым. Важно, чтобы разным людям было чем заняться. Например, пенсионерам нужно спокойствие, места для отдыха, тень. Детям нужны площадки для игр, подросткам – место для активного отдыха, родителям с детьми – место, где будет тихо, влюбленным важен красивый вид, офисному планктону и хипстерам – место, где можно было бы перекусить во время обеденного перерыва. И так далее.

– Экологичным. Сегодня в городе как никогда важна зелень, контакт с природой. Люди устали от асфальта и машин, и общественное пространство должно предоставлять возможность отдохнуть от шумного города, перезагрузиться и набраться сил.



Далее он предлагает посмотреть, что сделали в Томске, и напоминает, что о набережной Ушайки в свое время говорили замгубернатора Евгений Паршуто, сам губернатор Сергей Жвачкин и руководитель проектного направления реконструкции набережной Ушайки ГК «Гранит» Артем Котов.

Далее блогер-урбанист недоумевает, зачем столько гранита. «Первое, что мы видим – это гранит! Все в граните! Такое впечатление, что это фундамент какого-то гигантского здания или постамент для монумента из 70-х годов и сейчас сюда водрузят какую-нибудь гранитную фигуру. Откуда столько гранита? А, так проектировала и делала это все ГК «Гранит»! Как понятно из названия, ребята очень любят гранит», – иронизирует Варламов.



Он считает, что при таком огромном бюджете можно было бы провести международный конкурс, привлечь лучших архитекторов и получить проект, который бы прославил город на весь мир. Но увы.

«К сожалению, больше обсуждать нечего. За 930 миллионов рублей Томск получил совершенно бесполезное и мертвое пространство. Это памятник глупости. Конечно, некоторые жители будут думать, что стало лучше, чем было! Раньше тут были деревья и дикие склоны, а теперь все празднично, как в Мавзолее. Но подумайте, что можно было бы сделать за эти деньги.



За 930 млн рублей в Томске можно было бы восстановить 93 исторических здания (10 млн за дом) или купить 20-30 новеньких низкопольных трамваев и отремонтировать пути. Рассуждать про набережную надо не в формате «стало лучше – хуже», а «насколько эффективно мэрия расходует деньги». В данном случае чиновники, видимо, решили, что раз деньги не бюджетные, а газпромовские, то можно на все забить.



Здесь хорошо видно, что мэр города вообще не понимает, что такое хорошее общественное пространство», — приходит к выводу Илья Варламов.

Полностью ответ Ильи Варламова Ивану Кляйну можно посмотреть здесь.