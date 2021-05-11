Варг ӧт нучелд: в Томске пройдет праздник большой воды

15 мая в Томске по адресу ул. Алтайская, 3 состоится открытое уличное мероприятие народов Севера Томской области – Варг ӧт нучелд (по-селькупски: Праздник большой воды). В программе праздника – презентация культурных практик коренных народов Томской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В программе планируется:

14:00 – обрядность: кормление духов воды и деревьев + селькупские игры на природе.

Сбор на Алтайской, 3, далее пешком 300 метров в потаенный уголок.



15:30 – селькупское подворье: ярмарка ремесленных hand-made изделий, фотосессии в национальных праздничных костюмах и мехах, этнические мастер-классы, современные селькупские песни на свежем воздухе.



Кроме того, в программе праздника обзорные экскурсии по культурному центру томского Севера с дегустацией национальной кухни (пироги, рыба, мухоморный напиток и многое другое).





Событие организовывают: АНО МЭА «Ильсат» (Душа) и АНО «Координационный центр ЕТИС» при информационной поддержке Комитета по развитию внутреннего и въездного туризма Администрации Томской области.



