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11 мая,
2021
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Варг ӧт нучелд: в Томске пройдет праздник большой воды

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

15 мая в Томске по адресу ул. Алтайская, 3 состоится открытое уличное мероприятие народов Севера Томской области – Варг ӧт нучелд (по-селькупски: Праздник большой воды). В программе праздника – презентация культурных практик коренных народов Томской области. 

В программе планируется:
14:00 – обрядность: кормление духов воды и деревьев + селькупские игры на природе.
Сбор на Алтайской, 3, далее пешком 300 метров в потаенный уголок.


15:30 – селькупское подворье: ярмарка ремесленных hand-made изделий, фотосессии в национальных праздничных костюмах и мехах, этнические мастер-классы, современные селькупские песни на свежем воздухе.


Кроме того, в программе праздника обзорные экскурсии по культурному центру томского Севера с дегустацией национальной кухни (пироги, рыба, мухоморный напиток и многое другое).


Событие организовывают: АНО МЭА «Ильсат» (Душа) и АНО «Координационный центр ЕТИС» при информационной поддержке Комитета по развитию внутреннего и въездного туризма Администрации Томской области.


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