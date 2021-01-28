Вандалы выбили окна в «доме с кикиморой» на Гагарина, 14

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«Пишу, не вижу букв от слëз. Добрались до дома моих предков... Неизвестные лица выбивают окна и ломают внутренние кирпичные перегородки в «доме с кикиморой» на Гагарина, 14. Дом 19 века с интереснейшей историей, является вновь выявленным памятником архитектуры», — пишет в группе «Исторический Томск» секретарь томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Комарова.

Фото: Ирина Комарова

Фото: Ирина Комарова

Исторический дом по ул. Гагарина,14 был построен в 1892 году и является единственной сохранившейся работой бывшего главного архитектора города С.М.Владиславлева. Здание является бывшей усадьбой купца Колотилова, с которым связана легенда о том, как в его доме поселилась кикимора. Губернатором Томска Алексеем Анисьиным в 1887 году была даже создана специальная комиссия по «кикиморе», в которую вошли в том числе архитектор Павел Наранович, полицмейстер Архангельский и инженеры. Они обследовали дом на пересечении улицы Дворянской (сейчас Гагарина) с переулком Подгорным (сейчас Беленца). При этом представителей церкви в комиссию не включали. К каким выводам пришла комиссия неизвестно. Но точно установлено, что в 1891 году Колотилов снес деревянный дом и построил на этом месте новый двухэтажный кирпичный дом. И несмотря на, то что в новом здании никаких полтергейстов уже не было, за зданием закрепилось название «дом с кикиморой».

В архиве ТВ2 сохранился сюжет Алексея Багаева 2004 года, рассказывающий об истории событий 1887 года.

В комитете по охране объектов культурного наследия ТВ2 подтвердили, что объект по Беленца,18(Гагарина,14) является выявленным объектом культурного наследия с декабря 2018 года. В выписке из Росреестра сведения о правообладателях отсутствуют. «Могу предположить, что дом бесхозный либо в муниципальной казне. Уведомление о ценности объекта направлены в администрацию города Томка в декабре 2018 года. Меры по обеспечению сохранности собственником не приняты. Этот вопрос решаем в рамках законодательства», — прокомментировала ситуацию глава комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.

Она также сообщила, что согласно публичной кадастровой карте, участок на Беленца,18 не образован, а значит собственность не разграничена и с вопросом, кто собственник здания нужно обращаться в мэрию.

Что мы, конечно, и сделаем. Потому что странно, что историческое здание в центре города оказалось бесхозным. Кстати, этот дом знаменит еще и тем, что в нем жил знаменитый шахматист Петр Измайлов.

Фото: Наталия Зеличенко

Наталия Зеличенко, рассказала в группе «Исторический Томск», что в многострадальном доме на пер. Подгорном 20 (сейчес ул. Алексея Беленца) онапрожила 40 лет. «Нас буквально насильно выселили отсюда под предлогом капитального ремонта в 1983 году. Как видите, ремонт несколько " затянулся"(см. фото сегодняшнего дня). Собственник упрямо добивается своей цели - скупить участок в центре города за бесценок», пишет Наталия Зеличенко.

По информации Ирины Комаровой, которая также является праправнучкой купца Колотилова, в девяностых годах этот дом выкупила Марина Шерина, в прошлом хозяйка Киномира и директор Томской филармонии. Однако несколько лет назад, по словам Ирины Комаровой Шерина продала это здание и отказалась сообщить кому именно.