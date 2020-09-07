Вандалы разгромили выставку «Неявные отношения», открытую в рамках фестиваля «СНеЖИ»

«5 сентября должна была состояться первая экскурсия. В день экскурсии подходим к Котельной и слышим шум, — рассказала ТВ2 организаторка выставки, художница Аксания Сарычева. — На двери замок, но внутри люди. Оказалось это четверо студентов или старшеклассников проникли через окно и погромили, испортили некоторые работы (преимущественно наши с сестрой). Они хотели украсть работу о гражданской войне, большую вышивку, Ани Бакшаевой, томской художницы. Я из рюкзака одного из них буквально вытащила эту работу».





По словам девушки, экскурсию в итоге провели, но она оказалась последней.





«Мы боимся за сохранность работ. Такого у нас ни разу еще не было. Тема выставки была про связи и отношения с людьми, городом, государством, телом, предметами, личные, подвижные, неявные или конфликтные. Ну, вот такое у некоторых людей отношение к современному искусству в Томске. Очень жаль, мы старались и вложили много сил и ресурсов», — отметила Аксинья.