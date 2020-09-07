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07 сентября,
2020
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Вандалы разгромили выставку «Неявные отношения», открытую в рамках фестиваля «СНеЖИ»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Вандалы разгромили выставку «Неявные отношения», открытую в пространстве «Котельная» в рамках фестиваля женской истории «СНеЖИ». 


Выставка «Неявные отношения» открылась вечером 4 сентября. В ее создании участвовали больше 30 художниц из разных городов. 

Вандалы разгромили выставку «Неявные отношения», открытую в рамках фестиваля «СНеЖИ»
Вандалы разгромили выставку «Неявные отношения», открытую в рамках фестиваля «СНеЖИ»
Вандалы разгромили выставку «Неявные отношения», открытую в рамках фестиваля «СНеЖИ»
Вандалы разгромили выставку «Неявные отношения», открытую в рамках фестиваля «СНеЖИ»
Вандалы разгромили выставку «Неявные отношения», открытую в рамках фестиваля «СНеЖИ»
Вандалы разгромили выставку «Неявные отношения», открытую в рамках фестиваля «СНеЖИ»
Вандалы разгромили выставку «Неявные отношения», открытую в рамках фестиваля «СНеЖИ»
Вандалы разгромили выставку «Неявные отношения», открытую в рамках фестиваля «СНеЖИ»

«5 сентября должна была состояться первая экскурсия. В день экскурсии подходим к Котельной и слышим шум, — рассказала ТВ2 организаторка выставки, художница Аксания Сарычева. — На двери замок, но внутри люди. Оказалось это четверо студентов или старшеклассников проникли через окно и погромили, испортили некоторые работы (преимущественно наши с сестрой). Они хотели украсть работу о гражданской войне, большую вышивку, Ани Бакшаевой, томской художницы. Я из рюкзака одного из них буквально вытащила эту работу».


По словам девушки, экскурсию в итоге провели, но она оказалась последней.


«Мы боимся за сохранность работ. Такого у нас ни разу еще не было. Тема выставки была про связи и отношения с людьми, городом, государством, телом, предметами, личные, подвижные, неявные или конфликтные. Ну, вот такое у некоторых людей отношение к современному искусству в Томске. Очень жаль, мы старались и вложили много сил и ресурсов», — отметила Аксинья.

Фестиваль женской истории «СНеЖИ» стартовал в Томске 31 августа и продлился до 5 сентября. В рамках фестиваля томские женщины рассказали о своих достижениях в науке, искусстве, спорте и других сферах деятельности.


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