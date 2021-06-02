Вандалы повредили томский «Фонтан молодости»

Как сообщает пресс-служба мэрии, фонтан был поврежден сегодня, 2 июня. Нарушители повредили оборудование «Фонтана молодости». По факту повреждений мэрия Томска направила заявление в полицию.





«Специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» напоминают – купаться в фонтанах опасно: купающиеся могут поскользнуться и получить травмы, пострадать от мощных насосов или повредить кожу, т.к. в воду добавлены химические вещества для очистки. Особенно это опасно для детей. Кроме того, за купание в фонтанах предусмотрена административная ответственность», — добавили в мэрии.

