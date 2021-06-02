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02 июня,
2021
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Вандалы повредили томский «Фонтан молодости»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Мэрия закрыла на ремонт «Фонтан молодости» в томском Сквере студенческих отрядов из-за повреждений от рук вандалов.

Вандалы повредили томский «Фонтан молодости»

Как сообщает пресс-служба мэрии, фонтан был поврежден сегодня, 2 июня. Нарушители повредили оборудование «Фонтана молодости». По факту повреждений мэрия Томска направила заявление в полицию.


«Специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» напоминают – купаться в фонтанах опасно: купающиеся могут поскользнуться и получить травмы, пострадать от мощных насосов или повредить кожу, т.к. в воду добавлены химические вещества для очистки. Особенно это опасно для детей. Кроме того, за купание в фонтанах предусмотрена административная ответственность», — добавили в мэрии.

Вандалы повредили томский «Фонтан молодости»

Напомним, что «Фонтан молодости» был открыт в 2016 году.


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