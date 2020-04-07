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Вандализм на улице Плеханова. Фото
5 часов назад
На улице Плеханова повреждено несколько туй, которые были посажены здесь три года назад во время благоустройства территории. Сейчас это место выглядит так.
В администрации Советского района сообщили ТВ2, что магазин «Ярче» сбрасывал снег с крыши на Плеханова и потом вывозил его трактором. Районная администрация направила сети «Ярче» уведомление о том, что магазин обязан восстановить посадки. Предварительно руководство магазина подтвердило свою готовность восстановить туи.
Напомним, что туи на Плеханова ломают не первый раз. В 2018 году жители из соседних домов жаловались ТВ2, что водители при парковке ломали деревья. Добавим, что в среднем одна такая туя стоит около 5 тысяч рублей.
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