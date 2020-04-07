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07 апреля,
2020
8
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Новости

Вандализм на улице Плеханова. Фото

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

На улице Плеханова повреждено несколько туй, которые были посажены здесь три года назад во время благоустройства территории. Сейчас это место выглядит так.

Вандализм на улице Плеханова. Фото

В администрации Советского района сообщили ТВ2, что магазин «Ярче» сбрасывал снег с крыши на Плеханова и потом вывозил его трактором. Районная администрация направила сети «Ярче» уведомление о том, что магазин обязан восстановить посадки. Предварительно руководство магазина подтвердило свою готовность восстановить туи.

Вандализм на улице Плеханова. Фото
Вандализм на улице Плеханова. Фото
Вандализм на улице Плеханова. Фото
Вандализм на улице Плеханова. Фото
Вандализм на улице Плеханова. Фото

Напомним, что туи на Плеханова ломают не первый раз. В 2018 году жители из соседних домов жаловались ТВ2, что водители при парковке ломали деревья. Добавим, что в среднем одна такая туя стоит около 5 тысяч рублей.

Вандализм на улице Плеханова. Фото
Вандализм на улице Плеханова. Фото

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