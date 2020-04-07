Вандализм на улице Плеханова. Фото

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На улице Плеханова повреждено несколько туй, которые были посажены здесь три года назад во время благоустройства территории. Сейчас это место выглядит так.

В администрации Советского района сообщили ТВ2, что магазин «Ярче» сбрасывал снег с крыши на Плеханова и потом вывозил его трактором. Районная администрация направила сети «Ярче» уведомление о том, что магазин обязан восстановить посадки. Предварительно руководство магазина подтвердило свою готовность восстановить туи.