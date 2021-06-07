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07 июня,
2021
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#вам_все_равно: дольщики провели онлайн-акцию протеста

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Инстаграме прошел всероссийский онлайн-митинг обманутых дольщиков, пайщиков, собственников недостроенного жилья. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Томска, Якутска, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Кемерова выкладывали свои истории, которые сопровождали хештегом #вамвсеравно. 


​Участники онлайн-митинга требовали разработать законодательные инструменты для реализации прав граждан, чьи объекты не попадают под 214-ФЗ. Также они просят депутатов Госдумы и заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиту Стасишина установить персональную ответственность должностных лиц за невыполнение сроков мероприятий плана-графика и регламентировать основания и порядок переноса сроков, предусмотренных дорожной картой.

#вам_все_равно: дольщики провели онлайн-акцию протеста

Участвовали в акции и томские дольщики. Покупатели квартир в поселке Зональная Станция рассказали, что стройка дома фактически не ведется, а в отношении директора строительной компании Михаила Баркова возбуждено уголовное дело, в том числе и по статье «Мошенничество».


«Бывший руководитель «РСК» Михаил Барков не исполнил обязанности по передаче КУ документации и имущества. Необходимы меры принудительного изъятия! Необходимо: подписать соглашение о софинансировании между властью региона и федеральным фондом, с последующей оценкой состояния объекта. Строительство велось с грубыми нарушениями строительного, пожарного и иного законодательства, что представляет угрозу для жизни и здоровья людей. В случае принятия решения о компенсации важно, чтобы ее размера хватило на покупку аналогичного жилья! Это возможно при оценке не ниже рыночной стоимости», — отмечают томские дольщики. 

Приняла участие в онлайн-митинге и актриса Зоя Бербер. Она на своей странице в Инстаграме выложила историю жилищного кооператива «Лайково».

А вот истории других участников:

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