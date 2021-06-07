вам_все_равно: дольщики провели онлайн-акцию протеста

​Участники онлайн-митинга требовали разработать законодательные инструменты для реализации прав граждан, чьи объекты не попадают под 214-ФЗ. Также они просят депутатов Госдумы и заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиту Стасишина установить персональную ответственность должностных лиц за невыполнение сроков мероприятий плана-графика и регламентировать основания и порядок переноса сроков, предусмотренных дорожной картой.

Участвовали в акции и томские дольщики. Покупатели квартир в поселке Зональная Станция рассказали, что стройка дома фактически не ведется, а в отношении директора строительной компании Михаила Баркова возбуждено уголовное дело, в том числе и по статье «Мошенничество».





«Бывший руководитель «РСК» Михаил Барков не исполнил обязанности по передаче КУ документации и имущества. Необходимы меры принудительного изъятия! Необходимо: подписать соглашение о софинансировании между властью региона и федеральным фондом, с последующей оценкой состояния объекта. Строительство велось с грубыми нарушениями строительного, пожарного и иного законодательства, что представляет угрозу для жизни и здоровья людей. В случае принятия решения о компенсации важно, чтобы ее размера хватило на покупку аналогичного жилья! Это возможно при оценке не ниже рыночной стоимости», — отмечают томские дольщики.