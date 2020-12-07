«Вам отказано»: к ученому Александру Луканину, обвиненному в госизмене, не пускают адвоката

Друзья томского ученого Александра Луканина, обвиненного в госизмене, пожаловались редакции ТВ2, что приглашенный ими адвокат не может встретиться с ним. По версии руководства СИЗО-2 Лефортово, Александр Луканин отказался от услуг этого адвоката. Его друзья считают, что права на защиту Луканина нарушаются.

Ранее сообщалось, что после того, как суд в Томске отправил в СИЗО Александра Луканина, его сразу перевели в «Лефортово». Член ОНК Марина Литвинович рассказывала , что Луканин отказался общаться с правозащитниками.

«К сожалению, арестованный на днях по подозрению в госизмене физик Анатолий Губанов не вышел к нам. Прямо повторяется история с физиком Луканиным, который тоже уже 2 месяца не выходит к ОНК. Мне кажется, что это работа следователей – они, видимо, предлагая подозреваемым что-то, выдвигают требования – одно из которых – не встречаться с ОНК. Это мое предположение, но уж больно ситуации очевидные», — написала Марина Литвинович на своей странице в Фейсбуке 6 декабря.

По словам друзей Александра, адвокат Дмитрий Мыльцын также не может добиться встречи.





«2 октября адвокат Дмитрий Мыльцын представил ордер следствию. 5 октября ордер следствие получило его. Что происходит дальше? Следствие не допускает адвоката, а самостоятельно идет и спрашивает у Луканина о согласии на защиту. И затем, спустя 5-6 дней телефонным звонком сообщает адвокату: «Да, вы вступили в дело, но от вас отказались». Официальное постановление об отказе было предоставлено адвокату только спустя почти два месяца», — рассказали ТВ2 друзья Александра.





Друзья добавили, что адвокат Дмитрий Мыльцин также заявлял ходатайство о доставке Луканина в суд, чтобы лично прояснить причины его отказа от защиты. Суд с этим ходатайством соглашается.





«На заседание Луканин так и не был доставлен. Но появилось встречное ходатайство и отказ Луканина от участия в заседании суда, напечатанное на компьютере (в СИЗО-2 Лефортово). На основании этого суд отказал адвокату в праве на защиту», — рассказывают они.





Родственники и друзья говорят, что не понимают, почему Александр Луканин, находясь в СИЗО-2 Лефортово, отказывается от помощи и поддержки. Они запустили петицию, адресованную омбудсмену по правам человеку Татьяне Москальковой, с просьбой допустить адвоката к Луканину.





«Да, человека подозревают по статье «Госизмена», да, он находится под следствием. Но это не должно лишать его права на защиту адвокатом строго в соответствии с законом (ст.49, ч.4.1). Может быть, в силу серьезности статьи даже и несколькими адвокатами», — отмечается в тексте петиции.