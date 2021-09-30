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Валерий Харахорин покинул пост мэра Стрежевого, став депутатом Облдумы

ТВ2 ТВ2

Городская Дума Стрежевого досрочно прекратила полномочия мэра Валерия Харахорина, который руководил городским округом больше 12 лет.

Это решение депутаты приняли из-за победы Валерия Харахорина на выборах по одномандатному округу № 12 в Законодательную Думу региона.

«Спасибо за поддержку и доверие. За то, что много лет хранили единство и нацеленность на задачи, которые улучшают качество жизни стрежевчан. Будем и дальше консолидировать усилия и представлять наш город в областной думе», — сказал Харахорин городским депутатам.

С 30 сентября исполнять обязанности мэра будет Валерий Дениченко, который до этого был заммэра по экономике и финансам. В Стрежевом нет прямых выборов мэра, поэтому градоначальника выберут депутаты гордумы из тех кандидатов, которые с 4 по 23 октября подадут документы в конкурсную комиссию. Утверждение кандидатуры назначено на 2 декабря 2021 года.

Валерий Харахорин приехал в Стрежевой после окончания ТГУ в 1979 году. Больше 20 лет он работал в компании «Томскнефть», после руководил стрежевской и межрайонной налоговой инспекцией в Александровском районе. С 2005 года стал председателем стрежевской думы, в 2009 году его избрали мэром.

Отметим, в июне 2021 года журналисты ТВ2 брали интервью у Валерия Харахорина для материала «Стрежевой. Как живет самый северный город Томской области». Мэр рассказал о том, какие проблемы есть в Стрежевом, какие проекты они реализуют и почему многие покидают город. Также мы общались с местными оппозиционерами, жителями и экоактивистами.

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