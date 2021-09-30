Валерий Харахорин покинул пост мэра Стрежевого, став депутатом Облдумы

«Спасибо за поддержку и доверие. За то, что много лет хранили единство и нацеленность на задачи, которые улучшают качество жизни стрежевчан. Будем и дальше консолидировать усилия и представлять наш город в областной думе», — сказал Харахорин городским депутатам.

С 30 сентября исполнять обязанности мэра будет Валерий Дениченко, который до этого был заммэра по экономике и финансам. В Стрежевом нет прямых выборов мэра, поэтому градоначальника выберут депутаты гордумы из тех кандидатов, которые с 4 по 23 октября подадут документы в конкурсную комиссию. Утверждение кандидатуры назначено на 2 декабря 2021 года.

Валерий Харахорин приехал в Стрежевой после окончания ТГУ в 1979 году. Больше 20 лет он работал в компании «Томскнефть», после руководил стрежевской и межрайонной налоговой инспекцией в Александровском районе. С 2005 года стал председателем стрежевской думы, в 2009 году его избрали мэром.

Отметим, в июне 2021 года журналисты ТВ2 брали интервью у Валерия Харахорина для материала «Стрежевой. Как живет самый северный город Томской области». Мэр рассказал о том, какие проблемы есть в Стрежевом, какие проекты они реализуют и почему многие покидают город. Также мы общались с местными оппозиционерами, жителями и экоактивистами.