Валентина Матвиенко назвала «безобразием» ситуацию с транспортом в алтайских селах

Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко возмутила ситуация с общественным транспортом в селах Алтайского края, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Парламентскую газету» . Главврач одной из районных больниц Михаил Беккер рассказал ей на ежегодной встрече с сельской интеллигенцией, что люди не могут добраться до его больницы из-за отсутствия автобусных маршрутов.

Это безобразие, есть хорошие больницы, хорошие врачи, а люди не могут до них добраться, — высказалась спикер Совфеда.

Также в ходе встречи Валентина Матвиенко прокомментировала госпрограмму по проведению интернета в небольшие населенные пункты. На реализацию программы в 2020-2025 годах заложено 2,3 трлн рублей.





«Если в деревне стоят перекошенные здания, если условий для нормальной жизни нет, о каком интернете здесь можно говорить? — высказалась Матвиенко. — Руки отбить тем чиновникам, которые не видят или не хотят видеть, что сначала надо привести это все в порядок, а уж потом интернет проводить».





В январе 2020 года врачам «скорой помощи» в Бийске, втором по величине городе Алтайского края, пришлось пересесть на лошадей. Из-за обильного снегопада дороги замело и кареты «скорой» не могли добраться до некоторых пациентов.



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