Вакцину от коронавируса поставили 7% жителей Сибири

Больше 1,16 млн жителей Сибири вакцинировались от коронавируса. 672 тысячи человек поставили обе дозы вакцины «Спутник V», следует из данных оперативных штабов. Самая высокая доля вакцинированных в Республике Тыве. Регион долгое время был лидером по числу заболевших ковидом на 1000 человек.
В начале года эксперты фонда «Петербургская политика» отнесли большинство регионов Сибири к регионам с низкой или ограниченной доступности вакцинации. Только Кемеровская область и Алтайский край вошли в число регионов со средней доступности вакцинации.
К середине марта вакцина закончилась в большинстве сибирских регионов. Так вакцинация первым компонентом была приостановлена в Томской области, Алтайском крае, Новосибирской области.
«Общее количество поставленной вакцины в Алтайском крае составило 80,6 тыс. комплекта (первый и второй компоненты) «Гам-ковид-вак». Всего в прививочной кампании участвует 83 медорганизации, также в Барнауле работали две мобильных комплекса. Для вакцинации пациентов из отдаленных населенных пунктов задействованы девять мобильных ФАПов. Благодаря этому в крае достаточно быстро была реализована вся поставленная вакцина»,— отмечали в минздраве Алтайского края в середине марта. Там на 19 марта были полностью привиты около 48 тыс. жителей.
В конце марта вакцина вновь поступила в сибирские регионы. В Томской области, по данным на 23 апреля, первым компонентом вакцины привились 66 191 человек. 39 483 завершили иммунизацию, поставив два компонента.
В ближайшие две недели в Томскую область поступит 24 070 доз вакцины от СOVID-19, в том числе 7 290 доз вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским научно-исследовательским институтом вирусных инфекций «Вектор».
«ЭпиВакКорона», как и «Гам-КОВИД-Вак» (СпутникV) является двухкомпонентной вакциной, препарат вводится дважды с интервалом в 21 день.
По данным Центра им. Гамалеи, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,4% после введения первого компонента и 95% после введения второго. Предполагается, что антитела к COVID-19 сохраняются в организме в течение двух лет.
По данным научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор», у получивших вакцину «ЭпиВакКорона» антитела вырабатываются в 94% случаев, вакцина защитит привившегося от СOVID-19 минимум на год.