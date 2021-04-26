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26 апреля,
2021
Новости

Вакцину от коронавируса поставили 7% жителей Сибири

Валентина Анкудинова
Валентина Анкудинова
59 минут назад

Больше 1,16 млн жителей Сибири вакцинировались от коронавируса. 672 тысячи человек поставили обе дозы вакцины «Спутник V», следует из данных оперативных штабов. Самая высокая доля вакцинированных в Республике Тыве. Регион долгое время был лидером по числу заболевших ковидом на 1000 человек. 

В начале года эксперты фонда «Петербургская политика» отнесли большинство регионов Сибири к регионам с низкой или ограниченной доступности вакцинации. Только Кемеровская область и Алтайский край вошли в число регионов со средней доступности вакцинации.


К середине марта вакцина закончилась в большинстве сибирских регионов. Так вакцинация первым компонентом была приостановлена в Томской области, Алтайском крае, Новосибирской области.


«Общее количество поставленной вакцины в Алтайском крае составило 80,6 тыс. комплекта (первый и второй компоненты) «Гам-ковид-вак». Всего в прививочной кампании участвует 83 медорганизации, также в Барнауле работали две мобильных комплекса. Для вакцинации пациентов из отдаленных населенных пунктов задействованы девять мобильных ФАПов. Благодаря этому в крае достаточно быстро была реализована вся поставленная вакцина»,— отмечали в минздраве Алтайского края в середине марта. Там на 19 марта были полностью привиты около 48 тыс. жителей.


В конце марта вакцина вновь поступила в сибирские регионы. В Томской области, по данным на 23 апреля, первым компонентом вакцины привились 66 191 человек. 39 483 завершили иммунизацию, поставив два компонента.

 В ближайшие две недели в Томскую область поступит 24 070 доз вакцины от СOVID-19, в том  числе 7 290 доз вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной  новосибирским научно-исследовательским  институтом вирусных инфекций «Вектор». 


«ЭпиВакКорона», как и «Гам-КОВИД-Вак» (СпутникV) является двухкомпонентной вакциной, препарат вводится дважды с интервалом в 21 день. 


По данным Центра им. Гамалеи, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,4% после введения первого компонента и 95% после введения второго. Предполагается, что антитела к COVID-19 сохраняются в организме в течение двух лет.


По данным научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор», у получивших вакцину «ЭпиВакКорона» антитела вырабатываются в 94% случаев, вакцина защитит привившегося от СOVID-19 минимум на год.

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