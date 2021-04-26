Вакцину от коронавируса поставили 7% жителей Сибири

Больше 1,16 млн жителей Сибири вакцинировались от коронавируса. 672 тысячи человек поставили обе дозы вакцины «Спутник V», следует из данных оперативных штабов. Самая высокая доля вакцинированных в Республике Тыве. Регион долгое время был лидером по числу заболевших ковидом на 1000 человек.

В начале года эксперты фонда «Петербургская политика» отнесли большинство регионов Сибири к регионам с низкой или ограниченной доступности вакцинации. Только Кемеровская область и Алтайский край вошли в число регионов со средней доступности вакцинации.





К середине марта вакцина закончилась в большинстве сибирских регионов. Так вакцинация первым компонентом была приостановлена в Томской области, Алтайском крае, Новосибирской области.





«Общее количество поставленной вакцины в Алтайском крае составило 80,6 тыс. комплекта (первый и второй компоненты) «Гам-ковид-вак». Всего в прививочной кампании участвует 83 медорганизации, также в Барнауле работали две мобильных комплекса. Для вакцинации пациентов из отдаленных населенных пунктов задействованы девять мобильных ФАПов. Благодаря этому в крае достаточно быстро была реализована вся поставленная вакцина»,— отмечали в минздраве Алтайского края в середине марта. Там на 19 марта были полностью привиты около 48 тыс. жителей.







В конце марта вакцина вновь поступила в сибирские регионы. В Томской области, по данным на 23 апреля, первым компонентом вакцины привились 66 191 человек. 39 483 завершили иммунизацию, поставив два компонента.

