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05 марта,
2021
Новости

Вакцину новосибирского «Вектора» одобрили для людей старше 60 лет

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» успешно прошла клинические испытания среди пожилых, сообщил Роспотребнадзор. Ее можно использовать людям старше 60 лет.

В ведомстве уточнили, что препарат успешно прошел третью и четвертую фазы клинических испытаний.


«В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», — говорится в сообщении.

После этого Минздрав внес изменения в инструкцию к вакцине и разрешил ее медицинское применение среди людей старше 18 лет, ранее разрешалось использовать для людей от 18 до 60 лет.


Отметим, «ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от коронавируса. Она создана на основе синтезированных  в лаборатории коротких фрагментов вирусных белков-пептидов. Иммунитет с их помощью распознает клетки вируса. Вакцину зарегистрировали в 2020 году. После первой и второй фазы исследований Роспотребнадзор заявлял о 100% эффективности вакцины — во второй фазе участвовали 86 человек, половина получили плацебо. Сейчас «ЭпиВакКорона» наряду со «Спутник V» с декабря используется в массовой вакцинации россиян.

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