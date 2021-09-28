Вакцинированные от ковида томичи смогут получить скидки в магазинах, аптеках и театрах

Жители Томской области, которые прошли вакцинацию от коронавируса, смогут воспользоваться скидками в магазинах, аптеках и учреждениях культуры, сообщает пресс-служба администрации региона. Для этого потребуется только предъявить сертификат.

Таким образом, с 1 октября при предъявлении сертификата и документа, удостоверяющего личность, томичи смогут приобрести билеты на спектакли в ТЮЗе и Томском театре драмы со скидкой 10%. Аналогичной скидкой уже могут воспользоваться посетители Томского областного художественного музея при посещении постоянной экспозиции. Приобрести товары и лекарственные препараты со скидкой 5% можно в магазинах сетей «Ронокс», «Милослава», а также в сетях «Сибирская аптека» и «Губернская аптека».

«Томские предприниматели поддержали томичей, которые позаботились о своем здоровье и поставили прививки от коронавирусной инфекции. Уверена, что это только начало, и в ближайшее время бизнес активней начнет подключаться к социальной акции, предлагая скидки и льготы на свои услуги и товары», — прокомментировала заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко.

Отметим, что на сегодняшний день 300 501 томич поставил первый компонент вакцины от коронавируса, а 281 152 человека — завершили иммунизацию.