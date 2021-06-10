Вакцинацию от COVID-19 прошли 118 тысяч жителей Томской области: первым компонентом вакцины привились 118315 человек, вторым – 90821, сообщили в пресс-службе администрации региона. Среди вакцинированных 51691 человек старше 60 лет.





«Для формирования коллективного иммунитета доля вакцинированных старше 18 лет должна быть не менее 60 процентов. На сегодня прививку от COVID-19 поставили более 23 процентов жителей Томской области старше 18 лет», — сказал начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.





В Томскую область дополнительно поступило 4100 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), которые распределены в медорганизации Томска и Северска. За весь период прививочной кампании в регион поступило 133504 дозы вакцины, из них 118144 — «Гам-КОВИД-Вак», 14580 — «ЭпиВакКорона» и 780 — «КовиВак».





Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний. Оставить заявку можно одним из следующих способов: через региональный сайт, портал «Госуслуги», по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники.