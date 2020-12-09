Вакцинация от коронавируса в Томской области начнется 11 декабря

С 11 декабря в Томской области начнется вакцинация населения от СOVID-19. Регион получил тысячу доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V».



Вакцина с соблюдением обязательных требований по условиям хранения размещена в Томске на складе одной из медицинских организаций. В течение недели препарат будет доставлен во все муниципалитеты.



В вакцинации от COVID-19 будет задействовано около 30 медицинских организаций.



«В первую очередь прививка будет предложена медицинским работникам, входящим в группу риска. Затем ее смогут поставить другие медики, педагоги, работники жизнеобеспечивающих предприятий, сотрудники полиции. Потом она будет доступна всем желающим в возрасте от 18 до 60 лет», – сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.





Поставить прививку необходимо в два этапа с промежутком в 21 день. Процедура будет проводиться по предварительной записи. Перед вакцинацией медработник определит отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.

