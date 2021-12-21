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Вакцинацию для подростков внесли в национальный календарь прививок

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Минздрав включил вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Приказ об этом появился на интернет-портале правовой информации.

Автор:  Станислав Красильников/ТАСС
Автор:  Станислав Красильников/ТАСС

В приказе говорится, что подростков будут вакцинировать добровольно с письменного согласия одного из родителей или законного представителя. Детей от 12 до 17 лет отнесли к третьему уровню приоритета по вакцинации против коронавируса, к этой же группе относятся студенты вузов и профобразовательных учреждений от 18 лет, призывники и государственные и муниципальные служащие. К приоритету первого уровня относятся люди старше 60 лет.

Отметим, в конце ноября Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против коронавируса «Спутник M» для подростков от 12 до 17 лет. Это ослабленный вариант вакцины «Спутник V», в ней содержится 1/5 дозы препарата, которым прививают взрослых. Как и взрослая вакцина, «Спутник M» состоит из двух компонентов, которые вводят пациенту с интервалом в 21 день. 17 декабря глава министерства Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация подростков может начаться до конца 2021 года.

Также приказом теперь документально разрешено вакцинировать пациента разными вакцинами в один день при условии введения разными шприцами и в разные участки тела. Исключением является лишь вакцина от туберкулеза, ее по-прежнему будут ставить отдельно.

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