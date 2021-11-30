Центр Гамалеи готов начать клинические испытания «Спутника» для детей

Центр. им. Гамалеи обратился в Минздрав с просьбой разрешить клинические испытания вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу центра Александра Гинцбурга.

«Предполагаем, что с момента начала исследования эти две фазы займут до двух месяцев, и тогда мы увидим уже результат, как это было в случае с вакциной для 12-17-тилетних. Это занимает примерно два месяца», — рассказал Гинцбург.

Также в центре планируют создать вакцину для детей младше 6 лет. Александр Гинцбург считает, что ее необходимо внести в календарь прививок, но вакцинация детей от коронавируса должна быть исключительно добровольной.

Ранее Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник М», предназначенную для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Клинические испытания вакцины показали, что 93% привитых получают клеточный иммунитет. При этом среди побочных эффектов зарегистрировано только небольшое повышение температуры.

В гражданский оборот «Спутник М» планируют ввести в конце декабря. Для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет нужно будет согласие родителей, с 15 лет будет требоваться только собственное письменное согласие подростка.