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Вакцинация подростков от ковида началась в Томске

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Первые десять детей в возрасте от 12 до 17 лет сегодня получили прививки от коронавируса. Вакцинация подростков началась в детской поликлинике № 5.

«На горячую линию департамента здравоохранения неоднократно поступали обращения от родителей, желающих вакцинировать детей от коронавирусной инфекции. Мы пригласили их поставить прививку первыми. В дальнейшем все желающие смогут записаться на вакцинацию по телефонам колл-центров всех детских поликлиник», — сообщила глава отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина.

Автор:  Департамент здравоохранения Томской области
Автор:  Департамент здравоохранения Томской области

Вакцинация от COVID-19 добровольная, прививки будут ставиться при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя ребенка до 15 лет, либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет.

Напомним, вакцинация подростков в Томской области стартовала в конце января, в регион поступило 480 доз вакцины «Спутник М», которая рассчитана на детей в возрасте с 12 до 17 лет. Клинические испытания вакцины показали, что 93% привитых получают клеточный иммунитет, но такие данные актуальны для дельта-штамма. Необходимость вакцинации подростков эксперты объясняют ростом числа заразившихся среди подростков из-за омикрон-штамма.

В ноябре прошлого года Центр им. Гамалеи, разработавший «Спутник», обратился в Минздрав с просьбой разрешить клинические испытания вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Также в центре планируют создать вакцину для детей младше 6 лет, глава центра Александр Гинцбург заявил, что ее необходимо внести в календарь прививок, но вакцинация детей от коронавируса должна быть исключительно добровольной.

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