Вакцина от коронавируса для животных востребована у заводчиков норок и песцов

Российская вакцина от коронавируса для животных «Карнивак-ков» наиболее востребована у заводчиков норок и песцов, а не у владельцев домашних животных, сообщил в пятницу замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов в ходе рабочей поездки в Томск.

Вакцина «Карнивак-ков» — единственный зарегистрированный в мире препарат от COVID-19 для животных. Так как, по информации ученых, возбудитель коронавируса способен заражать не только людей, но и некоторых млекопитающих. В их число, как показывают результаты экспериментов вирусологов и наблюдения ветеринаров, входят норки, хорьки и кошки.

«Структура Россельхознадзора разработала вакцину, они запустили промышленное производство. Мы анализировали, кто является основным потребителем. Это хозяйства, которые держат песцов, норок, у этих хозяйств вакцина востребована», — сказал Увайдов, передает ТАСС.