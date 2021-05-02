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02 мая,
2021
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Вакцина от клещевого энцефалита поступила в больницы Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

57 тысяч доз вакцин от клещевого  энцефалита для взрослых и 25 тысяч доз вакцин для детей поступило в медучреждения региона. Для экстренной профилактики клещевых инфекций также было закуплено более 6 тысяч доз иммуноглобулина. Расходы областного бюджета на эти цели составили около 39 млн рублей, сообщила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.


«Ежегодно мы стараемся увеличить количество закупаемой вакцины. Так, в 2018 году было закуплено 79 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита, в этом году – 82 тысячи доз», — отметила Римма Волошина.


В Томской области поставить прививку бесплатно в  поликлинике по месту жительства могут дети, студенты, пенсионеры и работники бюджетной сферы.


Вакцинация от клещевого энцефалита проводится круглогодично. Наиболее предпочтительна стандартная схема, когда первую прививку ставят осенью, вторую – через пять-семь месяцев, третью – спустя год с даты первой вакцинации.

Ревакцинация проводится каждые три года. Также существует экстренная схема вакцинации для тех, кто не успел поставить прививку осенью. В таком случае две прививки ставятся с разницей в две недели. 


В Томске в круглосуточном режиме работают три пункта серопрофилактики: два для взрослых — в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74) и поликлинике № 4 (ул. Интернационалистов, 2а), один для детей — в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4). Жители районов области при присасывании клеща могут обращаться в кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций на базе районных больниц.

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