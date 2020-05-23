Вахтовики с Чаяндинского месторождения устроили бунт в омском госпитале

Вахтовики с Чаяндинского месторождения, где произошла массовая вспышка коронавируса, выразили недовольство условиями содержания в омском госпитале ветеранов войн. Их пришлось успокаивать силами Росгвардии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Вахтовики были недовольны условиями размещения, рассказав о нехватке постельного белья, тараканах и чае, который им предложили черпать из ведра. Они попытались самостоятельно выйти из госпиталя, расположенного около мэрии Омска. Медики вызвали сотрудников Росгвардии.





В пресс-службе регионального минздрава агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что в госпитале ветеранов войн в настоящее время содержится 37 вахтовиков, их разместили там около десяти дней назад с легкими признаками ОРВИ. Сейчас вахтовики уже здоровы.





По словам представителя минздрава, накануне часть вахтовиков предприняла попытку самовольно покинуть госпиталь.

«При этом они вели себя по отношению к персоналу неподобающим образом, дебоширили и совершенно не стеснялись в выражениях», – добавил он.





«Мы понимаем, что длительное время пребывания в изолированных условиях на месторождении, аскетичный быт в госпитале и желание вернуться в свои семьи — все это накладывает отпечаток на настроение пациентов. (…) Мы просим пациентов соблюдать нормы поведения, с уважением относиться к медицинским работникам госпиталя и соблюдать законы РФ», — заявила министр здравоохранения региона Ирина Солдатова.





С 17 апреля на территории вахтовых поселков Чаяндинского месторождения в Якутии, где трудились свыше 10 тысяч человек, был введен карантин в связи со вспышкой COVID-19. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания.





Ранее сообщалось, что в обсерваторе в Томске скончались двое вахтовиков. Причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания. Из Чаяндинского месторождения в обсерваторы Томска должны были прибыть 300 человек. У 59 вахтовиков был подтвержден коронавирус: девять человек с симптомами ОРВИ переведены на лечение в больницу № 3, у остальных заболевание протекает бессимптомно.





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