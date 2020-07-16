Вахтовики Мыльджино: Заразить коронавирусом могли во время голосования по поправкам

Работники Мыльджинского месторождения (располагается в Каргасокском районе Томской области) рассказали подробности об очаге коронавируса. По мнению одного из них, источником распространения инфекции могла стать комиссия по голосованию по поправкам в Конституции.

О вспышке коронавируса на месторождении областные власти сообщили накануне. По словам замгубернатора Ивана Деева, специалисты взяли порядка 300 проб. Коронавирус подтвержден у 50 сотрудников.





Рабочие говорят, что им сообщили о другом числе заболевших. Так, в протоколе заседания оперативного штаба компании «Востокгазпром» (документ есть в распоряжении редакции ТВ2) говорится, что тесты на коронавирус оказались положительными у 67 работников «Томскгазпром» и 15 работников подрядных организаций, то есть речь идет о 82 заболевших.





Санитарным рейсом с месторождения вывезли работников с явными симптомами коронавируса. Многие бессимптомные больные остались на месторождении.





«Они в изолированных секциях, не выходят. Надо отдать должное, руководство организации принимает достаточно адекватные меры по нераспространению», — отметил один из работников в разговоре с ТВ2.





По словам собеседника, причин заражения может быть несколько.





«Мы все проходили обсервацию и сдавали тест перед заездом на работу с 6 по 9 июня. Тест — мазок из ротоглотки и носа. Не могу судить о его эффективности, так как не медик, но поговаривают, что он не на 100% эффективный. Так что могли привезти сразу и болеть бессимптомно», — говорит он.





Также причиной заражения может быть контакт с подрядными организациями. По словам собеседника редакции, «Востокгазпром» выпустил регламент, в котором прописал действия персонала. В частности, сотрудникам было предписано не здороваться за руку с водителями пропановозов, однако некоторые сотрудники регламент могли не соблюдать.





«Еще одной причиной заболевания могло стать прошедшее голосование. 28 июня к нам привозили комиссию по голосованию. Сомневаюсь, что комиссия так же проходила обсервацию. В этой версии самое интересное, что одними из первых заразились именно водители и геолог, который передвигается на машине, на которой привозили комиссию. Сначала проявилось у геолога, потом у начальника гаража и нескольких водителей», — отметил собеседник редакции.





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