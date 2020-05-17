В Томской области коронавирус выявлен еще у 20 человек

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 9709 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 4116 случаев (42,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 4207 человек.







В Томской области зарегистрировано 363 случаев заболевания коронавирусом: 271 на лечении, 88 выздоровели, четверо умерли.

