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17 мая,
2020
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В Томской области коронавирус выявлен еще у 20 человек

ТВ2
ТВ2
5 минут назад

20 новых случаев коронавируса подтвердили в Томской области. Общее число заболевших в регионе достигло 363 человека.

В Томской области коронавирус выявлен еще у 20 человек

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 9709 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 4116 случаев (42,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 4207 человек. 


В Томской области зарегистрировано 363 случаев заболевания коронавирусом: 271 на лечении, 88 выздоровели, четверо умерли. 

В Томской области коронавирус выявлен еще у 20 человек

Региональный оперштаб информацию по коронавирусу пока не подготовил.


Новость дополняется. 


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