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24 мая,
2020
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В Zoom и Skype: последний звонок томские школьники проведут онлайн

ТВ2
ТВ2
1 час назад

 В понедельник, 25 мая, томские школы проведут традиционный для выпускников Последний звонок в режиме онлайн, сообщает обладминистрация.

В этом году в связи с введением режима самоизоляции во всех регионах праздники пройдут в дистанционном формате в режиме видеоконференций. Томские школы проведут такие праздники для выпускников в течение недели. Праздничные линейки пройдут в прямом эфире в аккаунтах школ в социальных сетях, приложениях Zoom и Skype.


Школы Томской области подготовили для своих выпускников более двухсот видеороликов с напутственными словами. Онлайн-акция пройдет на единой площадке.


В этом году последний звонок прозвенит в 312 школах Томской области для 5788 одиннадцатиклассников и 10 808 выпускников девятых классов.


В Томской области с 31 марта до 1 июня действует режим всеобщей самоизоляции. С 18 мая ввели обязательный масочный режим в закрытых общественных помещениях и транспорте.


По данным на 23 мая, всего в  Томской области зарегистрировано 479 случаев заболевания коронавирусом: 325 на лечении, 146 выздоровели, восемь умерли.


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