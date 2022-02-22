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«В зоне подтопления 14 населенных пунктов»: озвучен сценарий ледохода на Томи и Оби

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Ледоход в Томской области должен пройти по благоприятному сценарию. Такой вывод озвучили члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба обладминистрации. По информации членов комиссии, с учетом низкого уровня воды в Томи и Оби возможные заторы ледовых масс во время ледохода не приведут к масштабным подтоплениям. По этой же причине выход воды на пойму также маловероятен, отмечают в «белом доме».

При этом во время второй волны половодья, когда пойдут талые воды, в зоне возможного подтопления могут оказаться до 14 населенных пунктов в четырех муниципалитетах. Это примерно 100 домов с населением около 400 человек. Также подтопление возможно на участках дорог в Бакчарском, Кривошеинском, Молчановском, Тегульдетском и Чаинском районах. 

«При наихудшем сценарии развития обстановки в период половодья наиболее сложная обстановка может сложиться на реках Обь и Чая с притоками в Молчановском и Колпашевском районах», — сообщил начальник регионального комитета ГО и ЧС департамента защиты населения и территории Павел Плюхин.

Для реагирования на возможные ЧС в связи с половодьем, в регионе может быть задействована группировка из шести тысяч человек, в распоряжении которых 1700 единиц техники, 120 плавательных и 9 воздушных средств. В круглосуточном режиме контролировать развитие половодья будут 17 оперативных групп, а также 47 гидропостов, 24 из которых выставят в дополнение к уже существующим стационарным, а в 14 населенных пунктах в зоне риска подтопления выставят 16 временных постов пожарной охраны.

«Вскрытие рек и развитие половодья будут существенно зависеть от температурного фона и количества осадков. При интенсивном таянии в верховьях рек закономерно увеличатся и объемы сбросов из чаши новосибирского водохранилища», — рассказал начальник Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Волков. Уточненный прогноз ведомство подготовит к 5 апреля.

Комиссия по предупреждению и профилактике ЧС в Томской области поручила главам городов и районов организовать контроль за состоянием ледовых переправ и своевременно регулировать их грузоподъемность, а также завершить завоз резервных источников питания, связи и других средств жизнеобеспечения на территории с сезонным нарушением транспортной доступности.

Всем заинтересованным ведомствам региональное управление Роспотребнадзора поручило взять на особый контроль объекты водоснабжения, канализации, складирования бытовых отходов и пестицидов, скотомогильники, выгребные ямы и несанкционированные свалки вдоль подтапливаемых территорий.

На борьбу с половодьем в 2022 году в бюджете Томской области предусмотрено 20 млн рублей, в том числе на мониторинг ледовой обстановки в местах потенциального заторообразования, ледорезные и ледовзрывные работы на реках, применение вертолета Ми-8 и другие мероприятия.

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