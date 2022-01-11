В Зональном сотрудники администрации и коммунальщики спасли котят из теплотрассы

Трех котят достали из теплотрассы в поселке Зональная станция. Сейчас котят находятся в здании администрации, им ищут новый дом.

Автор: администрация Зональненского поселения Автор: администрация Зональненского поселения

«В администрацию поселения стали поступать звонки от взрослых и детей, что из колодца теплотрассы слышны крики котят. Сотрудники муниципального предприятия «Служба коммунального сервиса» приехали на место и смогли вызволить трех сирот из подземелья», — сообщает администрация.

Сейчас котят накормили. Сотрудники администрации ищут им новый дом. Желающие забрать котят могут позвонить по телефону: 8-3822-923-140.

Автор: администрация Зональненского поселения Автор: администрация Зональненского поселения