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  3. В Зональном сотрудники администрации и коммунальщики спасли котят из теплотрассы
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В Зональном сотрудники администрации и коммунальщики спасли котят из теплотрассы

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Трех котят достали из теплотрассы в поселке Зональная станция. Сейчас котят находятся в здании администрации, им ищут новый дом.

Автор:  администрация Зональненского поселения
Автор:  администрация Зональненского поселения

«В администрацию поселения стали поступать звонки от взрослых и детей, что из колодца теплотрассы слышны крики котят. Сотрудники муниципального предприятия «Служба коммунального сервиса» приехали на место и смогли вызволить трех сирот из подземелья», — сообщает администрация.

Сейчас котят накормили. Сотрудники администрации ищут им новый дом. Желающие забрать котят могут позвонить по телефону: 8-3822-923-140.

Автор:  администрация Зональненского поселения
Автор:  администрация Зональненского поселения
Автор:  администрация Зональненского поселения
Автор:  администрация Зональненского поселения
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