В Зеленых горках на сутки закрыли перекресток улиц Гамалеи и Дизайнеров

Перекресток улиц Гамалеи и Дизайнеров в микрорайоне Зеленые горки перекрыли до 22 часов вечера 19 ноября из-за работ по ремонту колодца, сообщается в телеграм-канале мэрии Томска.

«С сегодняшнего дня до 22 часов 19 ноября на перекрестке улиц Дизайнеров и Гамалеи бригады «Томскводоканала» проводят ремонт колодца со вскрытием дорожного полотна без отключения водоснабжения в домах», — сказано в сообщении администрации города.

Уточняется, что на перекрестке закрыты обе полосы, но ко всем домам можно проехать по объездным дорогам. «Томскводоканал» принес жителям города извинения за доставленные неудобства и попросил выбирать для движения другие пути.