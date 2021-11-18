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В Зеленых горках на сутки закрыли перекресток улиц Гамалеи и Дизайнеров

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Перекресток улиц Гамалеи и Дизайнеров в микрорайоне Зеленые горки перекрыли до 22 часов вечера 19 ноября из-за работ по ремонту колодца, сообщается в телеграм-канале мэрии Томска.

«С сегодняшнего дня до 22 часов 19 ноября на перекрестке улиц Дизайнеров и Гамалеи бригады «Томскводоканала» проводят ремонт колодца со вскрытием дорожного полотна без отключения водоснабжения в домах», — сказано в сообщении администрации города. 

Уточняется, что на перекрестке закрыты обе полосы, но ко всем домам можно проехать по объездным дорогам. «Томскводоканал» принес жителям города извинения за доставленные неудобства и попросил выбирать для движения другие пути.

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