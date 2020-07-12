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В здании на проспекте Комсомольском обрушилась стена. Фото
1 час назад
Стена административного здания обрушилась на проспекте Комсомольском. Очевидцы связывают произошедшее с ремонтом.
12 июля около восьми вечера в районе Фрунзенского рынка заметили большой столб пыли. Причиной его возникновения стало обрушение стены.
«В здании идет ремонт, стена просто не выдержала. Никто не пострадал», — сообщает корреспондент ТВ2 с места событий.
Жильцы соседних зданий рассказывают, что активная фаза ремонта началась несколько дней назад: тогда демонтировали оконные рамы и стали ломать стены. Люди отмечают, что раньше это здание было заводским и уже тогда нуждалось в ремонте.
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