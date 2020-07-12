В здании на проспекте Комсомольском обрушилась стена. Фото

12 июля около восьми вечера в районе Фрунзенского рынка заметили большой столб пыли. Причиной его возникновения стало обрушение стены.





«В здании идет ремонт, стена просто не выдержала. Никто не пострадал», — сообщает корреспондент ТВ2 с места событий.





Жильцы соседних зданий рассказывают, что активная фаза ремонта началась несколько дней назад: тогда демонтировали оконные рамы и стали ломать стены. Люди отмечают, что раньше это здание было заводским и уже тогда нуждалось в ремонте.