В здании cуда Новокузнецка мужчина открыл стрельбу по приставам. Есть погибшие

Мужчина выстрелил в пристава в здании мирового суда в Новокузнецке, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на местный новостной портал NK-Life.





По предварительным данным, ранения получили двое, мужчина и женщина. Стрелявшего удалось задержать. Раненый судебный пристав скончался, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф.





«Мужчина умер в машине скорой помощи, он был в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость, сильный травматический шок», — прокомментировали медики.





Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, мужчина зашел в здание с ружьем и начал стрелять.





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По версии следствия, утром 45-летний мужчина с ружьем пришел на судебный участок мирового суда. На входе его остановил пристав, в которого мужчина выстрелил. 45-летний сотрудник получил ранение в живот. Свидетель нажал на тревожную кнопку. В это время злоумышленник прошел в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. После подозреваемого задержали приставы и сотрудники Росгвардии. Судебный пристав скончался в больнице от полученного ранения. Пострадавших госпитализировали. На месте работают следователи Следственного комитета, сотрудники полиции.







Здание находится в центральной части Новокузнецка на улице Энтузиастов, 9. В здании располагаются участки мирового суда Центрального района № 2 и № 4, а также участки № 1 и № 2 мирового суда Новокузнецкого района. Также в здании находится филиал государственной жилищной инспекции Кузбасса.