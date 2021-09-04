В Заозерной школе №16 открыт второй профильный футбольный класс

На базе Заозерной школы №16 открыт второй профильный футбольный класс, ученики которого получили возможность углубленно развивать свои спортивные навыки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томска.

Первый подобный класс открыли в 2020 году, сейчас в нем учится 20 мальчиков. В 2021 году в класс набрали более 17 футболистов. Программа включает пять-шесть тренировок в неделю, а также занятия по ритмике, координации, единоборствам и общую физическую подготовку. Все желающие попасть в профильный футбольный класс проходили отбор.

Организатор проекта – детский футбольный центр «Ермак», автор социального проекта «Футбол в каждый двор». В его рамках в летнее время в Томске проходят бесплатные тренировки для детей. В 2021 году было организовано семь площадок.