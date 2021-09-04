Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. В Заозерной школе №16 открыт второй профильный футбольный класс
Новости

В Заозерной школе №16 открыт второй профильный футбольный класс

ТВ2 ТВ2

На базе Заозерной школы №16 открыт второй профильный футбольный класс, ученики которого получили возможность углубленно развивать свои спортивные навыки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томска.

Первый подобный класс открыли в 2020 году, сейчас в нем учится 20 мальчиков. В 2021 году в класс набрали более 17 футболистов. Программа включает пять-шесть тренировок в неделю, а также занятия по ритмике, координации, единоборствам и общую физическую подготовку. Все желающие попасть в профильный футбольный класс проходили отбор.

Организатор проекта – детский футбольный центр «Ермак», автор социального проекта «Футбол в каждый двор». В его рамках в летнее время в Томске проходят бесплатные тренировки для детей. В 2021 году было организовано семь площадок.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.