«В забитой чемоданами газели»: томичи жалуются на проезд по льготным путевкам в санаторий

Наталья пожаловалась на небезопасную перевозку людей с инвалидностью, которые получили бесплатные путевки в санаторий от Фонда соцтрахования (ФСС) в Томске. Женщина с инвалидностью третьей группы возвращалась в Томск из санатория «Чажемто» в газели, заваленной чемоданами. Рейс выполняла колпашевская компания «Автотранспортник».

Томичка Наталья Ч. после отдыха в санатории обратилась в редакцию ТВ2 с просьбой разобраться с условиями перевозки льготников до места лечения.

Я возмущена по поводу перевозки пассажиров, а именно инвалидов, которые получают путевки на 18-21 день в санаторий, — негодует Наталья, — Они вынуждены ехать в забитой чемоданами газели. Ведь это нарушение всех правил. Газель прибыла в санаторий «Чажемто» из Колпашево и была полностью забита большими сумками и чемоданами. В газели находились маленькие дети. А если непредвиденные обстоятельства на дорогах? Мы бы все остались в этой машине. Так как выходы были полностью закрыты багажом. Багаж находился прямо в проходе и возле водительского сиденья.

«Водитель поменял два колеса во время остановки и поэтому в Томск мы приехали на час позже», — отметила Наталья.

По словам Натальи, газель приехала в санаторий на спущенном колесе.

По мнению томички, условия перевозки не соответствуют требованиям и специалисты фонда социального страхования должны заключать договоры с перевозчиками и проверять безопасность проезда.

По информации фонда соцстрахования, льготникам в Томске оплачивают бесплатный проезд до места санаторно-курортного лечения.





В санаторий можно добраться поездом, самолетом, водным транспортом или на автобусе. Например, при отсутствии железнодорожного сообщения, можно из Томска улететь в Стрежевой и обратно. Талоны на бесплатный проезд выдаются вместе с путевкой на санаторно-курортное лечение, обмениваются в билетных кассах на проездные билеты. Талон на бесплатный проезд действителен только для указанного в нем лица, не подлежат передаче другим лицам.





Как рассказали ТВ2 в ФСС, до санатория «Чажемто» с перевозчиками заключается госконтракт. Перевозчика выбирают по конкурсу. По условиям госконтрактов услуги по перевозке оказываются в соответствии с требованиями.





Перевозчик определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") из числа организаций, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности, пояснили в ФСС.





«Заключение договоров на перевозку льготных категорий граждан к месту лечения и обратно каким-либо иным транспортом, кроме транспорта общего пользования, действующим законодательством не предусмотрено»,— ответили в ведомстве.





К компетенции ФСС не относятся вопросы организации перевозок пассажиров транспортом общего пользования. По вопросам безопасности перевозок и правильности размещения багажа, необходимо обратиться в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. Кроме того, контролирующими органами являются ГИБДД и Управление Роспотребнадзора по Томской области.





В 2019 году ФСС по Томской области потратил на оплату проезда льготных категорий граждан к местам лечения и обратно 1 млн 929 тыс рублей.





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