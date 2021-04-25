В Забайкалье застрелили на охоте начальника УФСИН региона

Начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов и его друг погибли на охоте в Карымском районе. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек).

«По имеющимся данным, на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двух человек. В числе погибших - начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», - говорится в сообщении СК.

Следователи по особо важным делам задержали подозреваемого, на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты.





Как пишет «Чита.ру», Евгений Шихов охотился на кабанов, это было разрешено из-за эпидемии африканской чумы свиней.





По данным из открытых источников, Евгений Шихов на должность начальника УФСИН России по Забайкальскому краю был назначен с февраля 2018 года. Он родился в поселке Усть-Абакан Республики Хакасия. До приезда в Забайкалье исполнял обязанности начальника УФСИН по Мурманской области. Ранее проходил службу на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе Республики Хакасия, возглавлял колонию-поселение и следственный изолятор. Затем был назначен на должность заместителя начальника Управления безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю.





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