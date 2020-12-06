В Забайкалье за взятку задержали главврача Краевой клинической больницы

Правоохранители задержали главного врача Краевой больницы Забайкальского края Виктора Шальнева. Ранее в больнице прошли обыски, главврач находился в отпуске в Сочи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«Следователи задержали в Сочи главврача Забайкальской краевой клинической больницы Виктора Шальнева, сейчас он в следственном изоляторе. Его подозревают в получении так называемых откатов при закупке медоборудования», — цитирует ТАСС слова собеседника агентства.





Ранее источники в правоохранительных органах сообщили «Чита.Ру», что в клинической больнице в Чите 4 декабря прошли обыски.