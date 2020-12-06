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06 декабря,
2020
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Новости

В Забайкалье за взятку задержали главврача Краевой клинической больницы

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Правоохранители задержали главного врача Краевой больницы Забайкальского края Виктора Шальнева. Ранее в больнице прошли обыски, главврач находился в отпуске в Сочи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.  

Виктор Шальнев
Виктор Шальнев

«Следователи задержали в Сочи главврача Забайкальской краевой клинической больницы Виктора Шальнева, сейчас он в следственном изоляторе. Его подозревают в получении так называемых откатов при закупке медоборудования», — цитирует ТАСС слова собеседника агентства.


Ранее источники в правоохранительных органах сообщили «Чита.Ру», что в клинической больнице в Чите 4 декабря прошли обыски.

По информации из открытых источников, Виктор Шальнев имеет высшую квалификационную категорию по специальности «хирургия».

В 2006 году назначен на должность главного врача «Областной детской инфекционной больницы».

В 2009 году закончил Дальневосточную академию государственной службы, по специальности «Менеджмент. Муниципальное и государственное управление». Там он получил первую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

В 2011 году  назначен на должность главного врача Краевой клинической инфекционной больницы.

18 октября 2013 года был назначен главным врачом Краевой клинической больницы в Чите. 


Виктору Шальневу присвоено Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Читинской области».



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